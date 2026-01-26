台彩春節加碼12億創新高 大樂透加開480組及800組大、小紅包

：迎金馬年，台彩今宣布春節加碼12億元，創史上新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕迎金馬年，台灣彩券公司今宣布2026年春節加碼總金額12億元創新高，大樂透自2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；今彩539首次於春節加碼，2月12日至3月3日頭獎加碼至1000萬元；每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果2月27日至3月3日「基本玩法」獎金加碼；2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等6款遊戲天天開獎。

台彩總經理謝志宏說明，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，天天都有機會成為億萬富翁，再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；加碼期間內，大樂透每期將加開9個春節大紅包獎號及1個春節小紅包獎號（大、小紅包獎號互不重複），民眾購買的每1注大樂透只要對中9個春節大紅包獎號中任6個號碼即中春節大紅包獎項，同時對中任5個春節大紅包獎號及春節小紅包獎號即中春節小紅包，春節大紅包共480組，每組獎金100萬元，春節小紅包共800組，每組10萬元。

台彩表示，加碼期間內若480組春節大紅包提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期春節大紅包及春節小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分；若春節大紅包尚有組數、但800組春節小紅包提前送完，當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開春節小紅包獎號，春節大紅包獎號仍將繼續加開，直到480組春節大紅包全部送出或是至3月3日為止。

另，今彩539首次舉辦春節加碼，自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，且頭獎單注獎金自800萬元加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限一併提高至3000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。台彩表示，今彩539在第5屆前2年累計頭獎中獎注數達739注，平均每期就有1.17個頭獎幸運兒，今年首次舉辦春節加碼且期期頭獎加碼至1000萬元，要讓民眾天天都有機會成為千萬富翁。

此外，BINGO BINGO 賓果賓果則從2月27日至3月3日共5天，「基本玩法」1~6星共有9個獎項獎金加碼，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO 賓果賓果玩法多元、娛樂性高，預計也將為民眾提供新春小過年的購券樂趣。台彩表示，今年春節加碼總獎金達12億元創新高外，2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲天天開獎到元宵，要與全民歡慶金馬年、喜迎財神來報到。

