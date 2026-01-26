焦點股》台塑：報價大漲強勢亮燈 散戶驚呆

報價大漲，台塑強勢亮燈，不少散戶驚呆。（法人提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到AI科技股大漲、本益比過高，市場資金湧入「低價轉機股」，今日塑化族群強強滾，台塑四寶中台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）早盤股價直奔漲停，就連東聯（1710）也亮燈，不少散戶驚呆大喊「沒看錯吧？台塑也漲停」、「塑膠股起飛」，截至10:27分為止，台塑成交量超過8.1萬張，漲停委買張數超過2.5萬張。

今日塑化股因報價上揚，股價一鼓作氣喊衝，其中，週報價漲幅逾5%的包括EG、SM、苯、丁二烯，其餘包括丙烯、PTA、PX週漲幅也達4%以上，不只台塑四寶中三寶亮燈，台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）股價漲幅也超過5%。

觀察三大法人動向，外資連買台塑三日、累計逾3.1萬張，自營商連買兩日、累計買超1210張，主力上週五買超5024張，買超券商以瑞銀、高盛、摩根士丹利為主；法人則表示，台塑去年呈現虧損，今年轉盈機率高，再加上持有南亞科（2408）挹注，因而湧入買單，後續需多留意法人動向，避免套牢在高點。

