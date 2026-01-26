被房東冷回「不租給老人」! 52歲男子咬牙買房 「1失誤」卻遭現實反噬

日媒揭開「老年人租不到房子」擔憂的背後真相。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多房東不願租房給老人家，多半因擔心其收入不穩，或是健康風險、生活自理能力等問題，導致屆齡的退休人士和高齡者租屋面臨嚴峻的年齡歧視與挑戰，因而購買了房產，但部分人士卻因此踏入退休陷阱、衝擊生活。

日媒以一名52歲上班族「怕年老後沒房住而買房」的真實經歷，揭開了潛藏的殘酷風險。被房東一句冷冷的「不想租給老人」，逼得下定決心買房，原以為能為老後買一份安心，沒想到11年後卻沒料想到收入降低，房貸反倒成為壓垮退休生活的最大負擔。

據報導，現年63歲、住在千葉縣的秋山正博（化名），11 年前仍是公司正式員工時，聽朋友一句「老實說，房東大多不想租房給老人」，在他長年租屋而住的心中埋下不安，深怕退休後連住的地方都沒有。

他在52歲那年，匆忙買下一棟總價3500萬日圓（約新台幣713萬元）的中古透天厝，當中3000萬日圓（約新台幣611萬元）是貸款而來，他打算靠未來的退休金一次清償。以當時條件看似合理：低利率、距離退休還有8年、預期可領1500萬日圓（約新台幣305萬元）退休金，變動利率僅0.5%，每月還款不到10萬日圓（約新台幣2萬元）。

但現實很快偏離劇本，因為公司業績惡化導致制度調整，實際到手的退休金只有1200萬日圓（約新台幣244萬元）；60歲轉為囑託員工後，導致年收入直接腰斬，加上日本央行結束負利率、房貸利率開始上升，原本設想的「退休前還清」逐漸變成不可能的任務。

目前秋山夫妻每月合計年金約22萬日圓（約新台幣4.4萬元），光是房貸就要付近10萬日圓，生活費被壓縮到極限。他坦言，沒想到「為了避免老後不安而買的房子，反而成了老後最大的風險」。

專家指出，50多歲才開始背負長期房貸，往往低估了3個關鍵變數：退休後收入驟降、退休金不如預期，以及利率上升風險。更諷刺的是，促使秋山買房的「高齡者租不到房」恐懼，並非完全無解。

日本近年已推動住宅安全網制度，鼓勵房東出租給高齡者，並提供配套支援，但許多人在恐慌中，選擇了資金壓力更大的道路。如今秋山夫妻正苦惱是否賣房、改租屋，或考慮反向房貸來減輕負擔。

專家指出，這真實故事提醒「買房等於安心」並非是退休生活的萬靈丹，真正的風險，往往藏在過度依賴未來收入的決定裡。

