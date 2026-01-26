日圓急升、美元大跌！新台幣勁揚1.68角、升破31.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕日本央行疑似進場干預匯市，帶動日圓兌美元匯率急升。今早日圓一舉升抵154兌1美元，日圓大漲、美元指數跌破98，加上台股早盤再創新高、站上3萬2千點，新台幣兌美元匯率開盤後升勢猛烈，一舉升破31.5元整數關卡，盤中最高觸及31.41元，勁揚1.68角，匯價創近1個月新高。

日本央行上週宣布利率按兵不動後，日圓一度貶至159.2，逼近18個月低點，隨後迅速出現第一波急升，回升至157.3。今早日圓再度發動攻勢，直接升破155，創近3個月新高。市場揣測，日本當局可能已進行所謂的「匯率檢查」（rate check），被視為官方干預匯市的前兆。

在日圓強彈帶動下，美元指數同步走弱。上週跌破98大關後，目前97價位也岌岌可危，激勵非美貨幣全面走升。其中，離岸人民幣一度升破6.95兌1美元，創波段新高；先前走勢偏弱的韓元也大漲逾0.4%。

新台幣上週五結束連3個交易日收黑後，今早在國際股匯市連動效應，以及消化外資上週五買超動能帶動下，早盤以31.50元、升值7.8分開出，隨後升幅擴大至1.68角。

