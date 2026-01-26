自由電子報
年終紅包自己賺！PCB鑽孔概念股「尖點」明開放申購 抽中1張賺9.8萬元

2026/01/26 10:25

PCB鑽孔概念股「尖點」明（27日）開放申購 抽中1張賺9.8萬元。（圖擷取自尖點官網）PCB鑽孔概念股「尖點」明（27日）開放申購 抽中1張賺9.8萬元。（圖擷取自尖點官網）

〔財經頻道／綜合報導〕PCB鑽孔概念股「尖點科技（8021）」公開申購將於明（27日）開跑，若幸運中籤，依目前市價計算每張能賺9.8萬元。

綜合媒體報導，因應PCB上游原物料的需求及擴張，尖點將以發行增資股及無擔保可轉換公司債 （CB） 進行市場籌資，並規劃於1月27日至1月29日辦理公開申購，承銷張數255張，每人限申購1張，承銷價每股127元。若以尖點目前市價225.5元計算，若是抽中可望獲利9.8萬元，報酬率為77.5%。

尖點將於2月2日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於2月3日獲得退款，中籤投資人則預計於2月10日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

尖點去年12月合併營收達4.66億元，月增6.5%、年增44.29%，續創單月歷史新高；累計2025年全年合併營收達44.10億元，年成長24.54%。



