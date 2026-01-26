焦點股》台化：雙利多 大單搶進直奔漲停

報價上漲，加上資產活化雙利多，台化湧入大單、直奔漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際油價攀揚，激勵遠東區塑化現貨報價上漲，塑膠股台化（1326）今日在報價上漲與資產活化等利多題材下，開盤後不到半小時在大單湧入下直奔漲停38.95元，截至9:54分為止，成交量近4萬張，漲停委買張數超過2萬張。

近來國際油價上揚，塑化報價也跟著上漲，再加上台美關稅底定，對等關稅降到15%不疊加，塑化股間接受惠，同時，市場認為台化最大利多為去年董事會宣布將透過招標或招商方式，處分台化彰化廠宿舍生活區與耐隆廠區約21公頃黃金地，期待引進高科技產業，繁榮地方，資產活化的利多堪稱為台化股價翻身的最大利基點。

觀察三大法人進出可發現，外資連續三日買超台化、累計超過2.1萬張，自營商上週五小買100張、主力大買4334張，買超券商以摩根士丹利、花旗環球為主。法人認為，台化去年雖然全年呈現虧損，但今年由虧轉盈的機率相當高，股價仍在低檔，再加上資產活化題材，吸引資金進駐。

