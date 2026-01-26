焦點股》聯發科：外資高喊2500元 大牛翻身連兩天漲停

聯發科今日早盤再拉出第二根漲停。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）AI ASIC業務大步走！外資出具最新報告指出聯發科因Google TPU訂單放量，明年獲利有望大增，將聯發科目標價從1800元上修至2500元，聯發科繼上週五亮燈漲停後，今日股價早盤一度再漲停，漲勢凌厲。

截至9:55分左右，聯發科股價大漲6.75%，暫報1740元，成交量逾1.18萬張，早盤一度漲停，漲停價1790元，再創掛牌天價。

請繼續往下閱讀...

聯發科即將在2月4日召開法說會，屆時AI ASIC業務展望為最關鍵的觀察重點。外資指出，2027年Google TPU供應將由聯發科與博通（Broadcom）分擔，其中聯發科負責3奈米製程，代號為「Zebrafish」，博通同樣採3奈米製程，代號「Sunfish」，不過，聯發科3奈米TPU目前尚未完成所有工程驗證測試，晶片設計的可行性將成為2027年訂單分配的關鍵因素。此外，聯發科TPU出貨量仍受限於T-Glass／ABF載板供應，若聯發科能順利取得兩大ABF載板來源，且3奈米TPU效能可與博通產品相當，聯發科TPU出貨量可望上修。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法