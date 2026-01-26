加密幣下跌 麻吉大哥再遭清算 這趟虧損9040萬元

「麻吉大哥」黃立成再遭清算，虧損288萬美元（約新台幣9040萬元）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，由於加密貨幣市場下跌，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成再遭清算，虧損288萬美元（約新台幣9040萬元）。

綜合媒體報導，由於宏觀經濟轉弱與全球資本市場風險偏好下降，再加上政策與監管前景不明，投資者傾向避開高波動性資產，資金流出加密市場，進而引發加密貨幣價格下跌。

根據Coindesk數據顯示，比特幣價格26日半夜突然暴跌，盤中一度跌破8.7萬美元（約新台幣273.1萬元），最低觸及8萬6253.29美元（約新台幣270.7萬元）；以太幣價格也同步下跌，盤中一度跌破2800美元（約新台幣8.78萬元），最低觸及2789.61美元（約新台幣8.75萬）。

根據鏈上分析團隊Lookonchain最新發文指出，由於市場下跌，黃立成再次被清算，損失1000個以太幣（價值288萬美元）。

目前黃立成持倉3750枚以太幣（價值1084萬美元，約新台幣3.4億元），新的清算價格為2858.32美元（約新台幣8.9萬元）。

