自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

加密幣下跌 麻吉大哥再遭清算 這趟虧損9040萬元

2026/01/26 09:28

「麻吉大哥」黃立成再遭清算，虧損288萬美元（約新台幣9040萬元）。（資料照）「麻吉大哥」黃立成再遭清算，虧損288萬美元（約新台幣9040萬元）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，由於加密貨幣市場下跌，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成再遭清算，虧損288萬美元（約新台幣9040萬元）。

綜合媒體報導，由於宏觀經濟轉弱與全球資本市場風險偏好下降，再加上政策與監管前景不明，投資者傾向避開高波動性資產，資金流出加密市場，進而引發加密貨幣價格下跌。

根據Coindesk數據顯示，比特幣價格26日半夜突然暴跌，盤中一度跌破8.7萬美元（約新台幣273.1萬元），最低觸及8萬6253.29美元（約新台幣270.7萬元）；以太幣價格也同步下跌，盤中一度跌破2800美元（約新台幣8.78萬元），最低觸及2789.61美元（約新台幣8.75萬）。

根據鏈上分析團隊Lookonchain最新發文指出，由於市場下跌，黃立成再次被清算，損失1000個以太幣（價值288萬美元）。

目前黃立成持倉3750枚以太幣（價值1084萬美元，約新台幣3.4億元），新的清算價格為2858.32美元（約新台幣8.9萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財