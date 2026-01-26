花760萬買房圓夢！因孩子「1舉動」讓6旬夫妻崩潰面對殘酷現實。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕1對6旬夫妻為了圓夢，於是在退休後，花3800萬日圓（約新台幣760萬）買了1棟帶花園的獨立式住宅，為了早點還清房貸，從退休金拿800萬日圓（約新台幣160萬元）拿去還房貸，還完後資產只剩1300萬（約新台幣260萬），然而因支出不斷增加，因擔憂存款越來越少，已失去享受退休幸福生活的能力，更讓他們後悔的是，住在東京的孩子不再來看他們了，讓原本預期悠閒的退休生活變成了孤獨生活。

《THE GOLD ONLINE》報導，6年前，A先生（66歲）和他的妻子B女士（61歲）在神奈川縣郊區購買了1棟帶花園的二手房。

在此之前，這對夫婦一直租住在東京的房子裡，結婚後，他們先住進了一間兩房一廳的公寓，後來孩子出生，一家四口就搬到了一間四房一廳的公寓。租房的好處之一就是可以根據人生階段搬到新的住處。

然而，A 先生私下夢想著“有朝一日能擁有自己的房子”，“在1棟帶花園的獨立式住宅裡過上悠閒優雅的生活”。

6年前，A先生到了退休年齡，這個夢想終於實現了。他從繁忙的工作中解脫出來，有了更多空閒時間；他的兩個孩子也剛離家，和妻子一起生活。

A先生向他的妻子B女士提議買房，最終他們找到了一處符合預算的房產，距離女士在東京的工作地點通勤方便，而且位於神奈川縣，B女士對那裡很熟悉，因為她小時候在那裡生活過。

他購買了1棟價值3800萬日圓、房齡25年的二手房，他貸款2800萬日圓（約新台幣560萬），每月還款額約16萬日圓（約新台幣3.2萬），貸款期限為15年。

A先生60歲時貸款，計劃75歲時還清。但他另有打算，當他領取退休金時，他想提前償還部分貸款。

於是他在65歲時領取了 1800 萬日圓（約新台幣360萬）的退休金，並用其中的800萬日圓提前償還了房貸，這意味著他們預計在 70 歲時還清房貸。然而，到那時，他們的全部資產，包括最初的積蓄，只有1300萬日圓。

根據他們的退休金通訊，A從65歲起每月可以領取18萬日圓（約新台幣3.6萬）的退休金。加上B每月8萬日圓（約新台幣1.6萬）的兼職收入，他們的月收入預計為26萬日圓（約新台幣5.2萬） 。他們並沒有太多積蓄，但也沒想太多，因為他們當時只擔心如何還清房貸。

然而，退休金金額計算有誤，我知道社保費會從退休金中扣除，但扣除後實際到手的金額只有16萬日圓。隨著物價上漲和生活開支（包括食品成本）增加，我們家的經濟狀況越來越緊張。

在這種情況下，每個月動用2萬到3萬日圓的積蓄，最近，看著存款餘額逐漸減少，A先生感到很沮喪。

除了日常生活之外，我們還有一些大筆開銷。熱水器壞了，我們不得不買一個新的；而且在未來幾年內，我們還需要粉刷外牆和屋頂。

似乎一旦為錢煩惱，就會失去享受生活的能力。這對夫婦剛搬進來時，就開始在院子裡種菜種花，但現在他們已經沒有精力享受這一切了。他們眼裡只有雜草叢生的小花園。

在所有令我後悔的事情中，最讓我痛苦的是住在東京的孩子們不再來看我了。似乎對一日遊來說有點遠，但過夜又不算太遠，所以他們就不再來了。

「看來我的退休生活會很孤獨，」B先生最近常說，「我本來沒打算搬到這裡來的。」每次聽到這些話，A先生都感到無比後悔。

