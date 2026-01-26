1年暴漲近90％、強勢輾壓半導體 ! 「這行業」成基金經理最愛標的

市場認為，礦業股估值仍處歷史低位，而該行業併購活躍，長期看漲情緒仍占主導。（路透）



〔財經頻道／綜合報導〕全球礦業股正迅速躍升為基金經理配置清單中的首選標的。在人工智慧（AI）快速擴張、能源轉型加速以及關鍵礦產供應持續吃緊的背景下，金屬與礦業板塊顯現出重返「超級週期」的明確訊號，並在績效上大幅跑贏科技與金融等主流板塊。

據報導，自2025年初以來，MSCI金屬與礦業指數累計上漲近 90%，表現不僅超越全球銀行股，更明顯擊敗半導體產業與科技股「七巨頭（Mag 7）」。市場普遍認為，AI 資料中心、機器人與電動車的高速成長，正持續推升對金屬原材料的長期需求，使這波漲勢不再只是短期循環，而是具備結構性支撐。

在各類金屬中，銅作為能源轉型與電氣化的核心原料，年初至今價格已上漲約50%。除銅之外，鋁、白銀、鎳與鉑金等金屬同樣被機構視為供需結構偏緊的受惠標的。另一方面，在地緣政治不確定性、美國財政與貨幣政策疑慮升溫的背景下，黃金屢創歷史新高後，仍被看好持續吸引避險資金流入。

分析師指出，這一波行情也代表市場情緒的顯著轉折。過去幾年，礦業股因大宗商品價格波動，以及對中國經濟放緩的擔憂而長期遭到忽視，以往高度集中於科技與金融股的基金經理，也開始將礦業股視為核心配置之一，投資邏輯的轉變尤為關鍵。

Pepperstone Group 研究分析師指出，礦業股已從過去被視為乏味、防禦性的板塊，轉變為能同時對沖貨幣政策波動與地緣政治風險的「投資組合錨點」，資金流向也反映了這一趨勢。

