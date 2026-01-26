不降關稅就不建廠！福斯警告：可能取消奧迪美國設廠計劃

福斯執行長表示，除非美國調降汽車關稅，否則福斯集團不會推進奧迪美國建廠計劃。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車大廠福斯集團（Volkswagen）執行長布魯姆（Oliver Blume）向德國媒體《商報》（Handelsblatt）表示，除非美國調降汽車關稅，否則福斯集團不會推進旗下品牌奧迪（Audi）在美國的工廠建設計劃。

自2023年以來，奧迪一直考慮在美國設立生產基地，最初推動這項計劃的因素是政府補貼，這些補貼使得這項投資在經濟上可行。但隨著川普政府對歐洲汽車製造商加徵關稅，這項考量發生了變化。布魯姆表示，關稅在2025年前9個月給福斯汽車造成了高達21億歐元（25億美元，約新台幣787.9億元）的損失。

週日發佈的報導中，布魯姆指出，在關稅負擔不變的情況下，公司無法為大規模的額外投資提供資金，現在需要的是在短期內降低成本，以及長期內可靠的商業環境。

儘管面臨許多不利因素，布魯姆仍概述了福斯汽車美國業務的「前瞻性戰略」，並表示，成長機會仍存在。不過，布魯姆提到，先前設定的10％市佔率目標已經「不再現實」，集團目前計劃採取循序漸進的方式推進。

這家汽車製造商的管理階層正在仔細研究公司5年規劃的細節，計劃中的預算已從2年前的1800億歐元（約新台幣6.75兆元）削減至1600億歐元（約新台幣6兆元）。福斯每年都會制定預算，用於工廠、車型和軟體等新技術方面的支出。這項計劃預計將於3月公佈，屆時公司也將發佈年度財務報告。

