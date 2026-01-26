「穩如磐石」現裂痕 ? 《彭博》 : 日債崩盤將引發全球7兆美元危機

日本債券市場劇烈震盪，正為全球金融體系引爆高達7兆美元的潛在風險。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗宣布提前舉行日本大選、並力推擴張性財政政策之際，導致日本公債（JGB）出現罕見崩跌，殖利率在短短1個交易日內暴衝0.25個百分點，這樣的波動速度，令長期習慣「穩如磐石」日本市場的投資人震驚不已。

對此，美機構T. Rowe Price（普徠仕）指出，日本央行於2024年3月結束負利率政策以來，規模約7.3兆美元（約新台幣近230兆元）的日本公債市場拋售越來越頻繁且劇烈，出現多次遠超歷史常態的極端波動。

現今，日本首相高市宣布提前大選、強化其高支出與減稅路線後，超長天期公債單日市值蒸發約410億美元（約新台幣1.28兆元），40年期殖利率創下歷史新高，30年期殖利率的單日漲幅更是過去5年平均波動的8倍。

市場普遍預期，隨著日本朝2月8日的突襲式大選邁進，政策不確定性將進一步放大，債券與匯率的劇烈波動恐成新常態。

除了美機構T. Rowe Price 將日本利率上漲形容為金融市場的「聖安德烈亞斯斷層」，稱日本每一次震動都引發市場猜測，真正的大地震何時到來。高盛分析也指出，每一次「具日本特色的公債衝擊」，都可能為美國等主要市場帶來2至3個基點的殖利率上漲壓力。

對全球市場而言，更長期、也更棘手的風險在於：日本利率進入「較高新常態」後，可能促使本土投資人將大量資金匯回國內。目前日本約有5兆美元（約新台幣157兆元）資金配置在海外，尚未計入外資以日圓融資、投入全球資產的部位。

三菱日聯資產管理執行首席基金經理小口雅之直言，「這是一個新時代，日本的殖利率還沒到終點，這只是開始，更大的衝擊並非不可能。」

《彭博》則指出，在過去20多年來，日本因長期通縮與超低利率，被視為全球最穩定、也最便宜的資金來源之一，是動盪時期的「資金避風港」。但上週伴隨日圓劇烈波動的債市拋售，正式宣告這個時代結束。

通膨在日本重新站穩腳步，而高市政府提出的大規模刺激方案，勢將推升本已高企的政府債務，迫使投資人迅速調高對利率的要求，最長天期的日本公債殖利率一度突破 4%，來到過去難以想像的水準，並將升息壓力一路傳導至美國、英國與德國等主要市場。

據報導，這場衝擊迅速外溢，美國公債同步下挫，甚至成為達沃斯世界經濟論壇上金融重量級人士的焦點話題。而美國財政部長貝森特也親自致電日本財務大臣片山薰，表達日債拋售已明確影響美國市場。

日本央行行長植田和男隨後釋出「不排除進場買債穩市」的訊號，暫時拉回長天期債券價格，卻又引發日圓急貶，凸顯市場正不斷測試官方干預底線。之後，市場傳出日本可能干預匯市、甚至美國紐約聯準銀行主動詢問日圓匯率狀況，更加深投資人對跨國政策協調的猜測。

部分投資人警告，若日圓快速走弱，日本勢必出手防守，而最快的工具之一，正是動用外匯存底、包括拋售美國公債，這將在關鍵時刻推高美國利率，對全球風險資產極為不利。

日本政府債務占GDP比重仍高達約230%，居G7之首。在央行逐步退場、外資交易占比升高（目前約占月度現金交易量的65%）的情況下，市場對財政紀律的任何質疑，都可能被迅速放大。

目前多家大型金融機構已開始重新評估策略。其中，日本第二大銀行三井住友金融集團近日表態，將積極增加日本公債配置、縮減海外投資，而偏向保守的日本壽險業者也開始動搖數十年來偏重海外資產的配置邏輯。

