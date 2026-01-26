高市發聲！警告日本已準備好對投機行為採取行動

日本首相高市早苗。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓走軟、債殖利率飆升之際，日本首相高市早苗發出警告，稱政府已做好採取行動的準備。這番發言被外界認為日本可能出手干預市場，帶動日圓在週一早盤回升至2個月高點。

綜合外媒報導，高市週日（25日）在朝野黨魁政策辯論中表示，身為首相，自己不該對應該由市場決定的事情發表意見，但政府將採取一切必要措施來應對投機性和高度異常的市場波動。

高市並未具體說明這番言論是針對日本公債殖利率還是日圓匯率，近期，日本政府官員曾多次就這兩個市場發出警告。外界猜測，日本當局可能正準備進入外匯市場，以阻止日圓貶值，並可能罕見地得到美方的幫助。週五（23日）日圓兌美元匯率一度跌至159.23，隨後出現反彈。

在日本央行（BOJ，日銀）總裁植田和男週五結束政策會議後的記者會後，日圓匯率扭轉了貶勢。日本財務省主管外匯事務的三村淳則拒絕就政府是否出手支撐日圓，以及是否對匯率進行了檢查多做評論。

據報，日圓在美國交易時間加速回升，兌美元匯率一度回升1.75％，來到155.63，創下8月以來最大單日漲幅。週五美國外匯交易時段，交易員透露，紐約聯邦準備銀行已連繫多家金融機構，詢問日圓匯率狀況。華爾街認為，這可能是日本為了干預匯市鋪路，美國政府或許也會參與其中。

週一早盤，日圓兌美元觸及154.19，回升至近2個月高點。

日本政府上一次干預匯市出現在2024年，當時日本政府花了近1000億美元（約新台幣3.16兆元）購買日圓，在這4次干預中，日圓兌美元匯率都徘徊在160左右，因此該水位被認為是未來可能再次採取行動的參考。

日本正積極籌備2月8日的國會大選，高市承諾削減食品稅，這在過去1週給日本債券市場帶來龐大衝擊，40年期公債殖利率飆升至4％以上，創下發行以來的新高，也是30多年來，日本所有期限公債殖利率的最高紀錄。

