值得買來囤！Costco科克蘭5款冬季爆夯商品 內行人曝簡直太划算

Costco科克蘭5款冬季爆夯商品，內行人曝簡直太划算，值得買來囤。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，而其自有品牌科克蘭Kirkland更憑藉其高CP值、高品質及多樣化的產品，成功擄獲眾多粉絲，而今年冬季，Kirkland也推出了許多精選好物，足以陪伴您度過整個冬季，購物達人點名，羊毛混紡襪、紙巾等5款爆夯商品，是值得消費者購買，甚至可囤起來，留著以後冬天再用。

《GOBankingRates》訪問了一些購物專家，經過評比後，認為以下5款科克蘭商品是今年冬季最值得購買的好物。

請繼續往下閱讀...

1、羊毛混紡襪

來自Quote.com零售金融專家穆森（Melanie Musson）表示， Costco 的Kirkland Signature 女士超細美利奴羊毛混紡船襪是她的最佳選擇。

「這些襪子4雙裝售價16.99美元（約新台幣537元），」穆森解釋。 如果你想買1雙質量好的羊毛襪，通常一雙就要16.99美元，所以用同樣的價格買到4雙簡直太划算了。”

2、牛仔褲

據MySavings.com消費者省錢專家梅麗莎·西德稱， Kirkland Signature牛仔褲是Costco購物者冬季的明智之選。

「它們採用厚重的牛仔布製成，兼具 Levi’s 等品牌的耐用性和保暖性，但價格卻不到20美元（約新台幣632元），」西德介紹道。您將獲得1款經典永不過時的款式，可以年復一年地穿著，而無需支付品牌溢價。

3、紙巾

穆森發現，Costco 的顧客可以花19.99 美元（約新台幣632元）買到 12包 84 張裝的Kirkland Signature 面紙。

「品質堪比名牌紙巾，但價格卻只有名牌紙巾的一半左右，」穆森指出，並補充說，隨著冬季感冒和流感季節的到來，你需要做好準備，阻止細菌和流鼻涕的傳播。

4、冷凍袋

Kirkland Signature 冷凍保鮮袋264袋僅售14.99美元（約新台幣474元），穆森認為這是一筆非常划算的交易。

「冬天是喝湯的季節，很容易1次做兩份，然後用保鮮袋把一半冷凍起來，」穆森說。 這樣，冬天晚些時候，你只需要加熱一下就能吃到熱騰騰的湯了。

5、禮品包裝

Costco出售的Kirkland Signature雙面日常禮品包裝紙，6卷售價不到30美元（約新台幣948元）。穆森強調，雖然看起來可能有點貴，但實際上卻非常划算。

「這是高品質的包裝紙，不僅可以用於節日禮物包裝，也可以用於全年其他場合的禮物包裝，」穆森說。 一旦用過好的包裝紙，就很難再用回那些容易撕裂、折疊不好的劣質包裝紙了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法