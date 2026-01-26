賓士、BMW迎大利多！印度計畫將歐盟進口車關稅降至40％

汽車關稅大砍！印度計畫將歐盟進口車關稅降至40%。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕賓士、BMW大利多，CNBC報導，消息人士稱，印度計劃將從歐盟進口汽車的關稅從最高110%降至40%，這是印度迄今為止向其龐大市場開放的最大幅度，因為雙方正在接近達成一項自由貿易協定，該協定最早可能在週二生效。

路透社報道，兩名知情人士透露，印度總理莫迪的政府已同意立即降低從歐盟27國進口價格超過1.5萬歐元（約新台幣55.81萬）的有限數量的汽車的稅收。

請繼續往下閱讀...

他們補充說，隨著時間的推移，這一比例將進一步降低至10%，降低進口稅將提振福斯、雷諾和Stellantis等歐洲汽車製造商，以及梅賽德斯-奔馳和寶馬等豪華車製造商。這些製造商在印度本地生產汽車，但由於高關稅等原因，其發展一直舉步維艱。

其中1位消息人士稱，降低稅收將使汽車製造商能夠以更低的價格銷售進口汽車，並在致力於本地生產更多汽車之前，透過更廣泛的產品組合來測試市場。

消息人士拒絕透露姓名，因為會談屬於保密性質，且可能隨時變更。印度商務部和歐盟委員會均拒絕置評。

印度是全球第三大汽車市場，僅次於美國和中國，但其國內汽車產業一直受到最嚴格的保護。印度目前對進口車徵收70%至110%的關稅，這項稅率經常受到包括特斯拉在內的企業主管的批評。

1位消息人士稱，印度已提議立即將每年約20萬輛燃油車的進口關稅降至40%，這是迄今為止印度為開放該行業而採取的最激進舉措。消息人士補充說，這筆配額可能會在最後一刻進行調整。

兩位消息人士稱，為保護馬恆達和塔塔汽車等國內企業在該新興領域的投資，純電動車將在前5年被排除在進口關稅減免範圍之外。5年後，電動車也將享有類似的關稅減免。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法