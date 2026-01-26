答案揭曉！2025年全國買賣移轉棟數勉強守住26萬棟 寫下史上第三低

2025年全國買賣移轉棟數揭曉、全年僅26萬1308棟。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕2025年全國買賣移轉棟數揭曉、全年僅26萬1308棟，相較2024年、1年減少近8.92萬棟，年減幅高達25.45%，更寫下1991年有統計、35年以來第3低記錄，僅次於2016年的24.54萬棟，以及2001年的25.95萬棟。

再觀察2025年繼承、贈與、拍賣等移轉棟數，分別約7.83萬棟、5.27萬棟、3228棟，其中繼承移轉棟數創35年統計以來新高、拍賣移轉棟數則創2003年有統計以來新低。

房產業者指出，受到央行第七波選擇性信用管制影響，整體房市買氣明顯下滑，甚至可用「急凍」來形容，再加上台灣已邁入超高齡社會，也連帶拉高繼承移轉棟數，反觀房市反指標拍賣移轉棟數則創新低，平均一個月不到620件，可能與股市位處高點，稍微讓價就有人接盤，也可能是促使房貸違約率長期處於低點的原因之一。

拍賣移轉創統計新低

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然2025年勉強守住26萬棟，不過裡面還有大量的預售屋完工後交屋移轉，實際上中古屋買氣比數據要來得更加嚴峻，展望2026年房市買氣有機會慢慢築底，並等待政策是否有新的變化。

