中國獨居人口激增 「孤獨經濟」改變消費型態

中國獨居人口數量激增，顯示社會結構正發生深層轉變，「孤獨」已從個人情緒轉化為巨大的市場需求。（歐新社檔案照）

首次上稿 01-25 23:46

更新時間 01-26 06:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著中國獨居人口數量激增，一波針對安全、社交及心理健康需求的產品與服務正應運而生。分析家指出，這顯示中國社會結構正發生深層轉變，「孤獨」已從個人情緒轉化為巨大的市場需求。

請繼續往下閱讀...

香港「南華早報」25日報導，本月初1款名為「死了麼」的生存查核應用程式（App），一度衝上中國及多個市場的付費App排行榜榜首，引發大眾對「孤獨經濟」的關注。該程式要求使用者定期點擊按鈕以確認平安，若超過48小時未點擊，系統將自動向預設的緊急聯絡人發送警報。

雖然該程式隨後因名稱具爭議性等原因，從中國的Apple AppStore下架（海外版 Demumu仍可下載），但其爆紅已反映出數以百萬計遠離家庭網絡、獨自在城市生活的個體，對「孤獨死」及突發意外的真實恐懼。

北京安邦智庫研究員趙至江表示，這是「集體孤獨轉化為結構性需求」的表現，市場正開始正視過去被視為分眾、如今卻日益嚴峻的孤獨風險。

根據中國國家統計局2024年的數據，中國有近20％人口處於獨居狀態。貝殼研究院的報告進一步預測，到2030年，這一比例將攀升至30％以上，意即屆時將有1.5億至2億人獨自生活。

分析指出，人口老化、Z世代對婚姻與親密關係的重新定義，皆促使孤獨經濟穩定擴張。這並非短期趨勢，而是社會結構變遷的必然結果。在經濟環境不確定性增加與社交聯繫減弱的背景下，社會正日益「原子化」，個人與群體的連結變得脆弱。

這種轉變已經悄悄改變消費型態。例如，麥當勞等連鎖餐廳因推出設有隔板的「單人座」，而廣受好評。同時，外送市場的蓬勃發展，也與單人用餐趨勢緊密相連。數據顯示，2024年中國外送用戶達5.45億人，市場規模約1.2兆人民幣（約5.4兆台幣），消費者平均每天花費近33億人民幣（約148億台幣）叫外送。

除了飲食，情感慰藉的需求也帶動寵物經濟與人工智慧（AI）陪伴產業。美國方舟投資（ARK Invest）預測，受高數位化程度與孤獨人口推動，中國將成為全球AI陪伴工具成長最快的市場之一。預計到2030年，全球AI陪伴市場規模將從目前的3000萬美元，飆升至1500億美元（約4.7兆台幣）。

長江商學院助理教授范昕宇指出，在經濟下滑時期，消費者對歸屬感的渴望，會轉化為對安全感的追求，能提供即時、低成本情感慰藉與「小確幸」的產品最容易成功。

中國目前的情況，似乎正在步上日本的後塵。日本的獨居文化已發展多年，相關市場已從一人份餐點、小型都市住宅，演變為成熟的經濟類別。趙至江強調，孤獨已不再僅是一種情緒，而是一種生活型態。未來，金融、醫療、科技與房地產等領域，將與孤獨經濟高度交叉，形成一個龐大且持續成長的新市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法