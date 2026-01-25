沒有甜甜價！專家估「這海鮮」今年恐大漲近2成

專家預測，2026年鮭魚價格將會走揚。示意圖。（圖取自freepik）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國好萊塢舉行的全球海鮮市場大會上，一群鮭魚產業專家預測，由於鮭魚供應可能趨緊，2026年價格恐上漲 16% 至 18%。

《Seafood Source》報導，2025 年挪威大西洋鮭的捕撈量增加約 11%。Hofseth首席銷售長瓦爾德豪格（Trond Valderhaug）表示，豐收主要與挪威年初理想的生長條件有關。

進入2026年，挪威養殖的鮭魚重量高，但個體數量較少，這意味著可供食用的鮭魚體型會更大。整體而言，挪威鮭魚的供應量將比2025年的豐收年略有下滑，降幅約1%。

Cooke 全球供應總監庫克（Brett Cooke）表示，加拿大英屬哥倫比亞省的鮭魚養殖場關閉，限制了該國鮭魚的產量，而冰島、蘇格蘭和法羅群島等其他地區的產量增加，只能彌補部分缺口。

報導指出，由於強勁的需求加上供應平穩甚至萎縮，使得專家小組預測鮭魚供應將趨緊，並導致價格上漲。瓦爾德豪格表示，一般預測2026 年價格將上漲 16% 至 18%。

