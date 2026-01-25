台積電股價漲不停 美分析師：長抱20年報酬率上看16倍

美國投資媒體《The Motley Fool》分析指出，如果台積電股價的上漲動能能夠維持下去，20年報後酬率可能高達16倍。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管近日有關人工智慧（AI）已出現泡沫的聲浪不斷，以及台灣的地緣政治風險升高，但今年以來全球晶圓代工龍頭台積電的股價繼續走高。針對台積電未來走勢，美國投資媒體《The Motley Fool》分析師華爾特斯（Stefon Walters）分析指出，如果台積電股價的上漲動能能夠維持下去，20年後報酬率可能高達16倍。

華爾特斯指出，台積電是全球最重要的科技公司之一，也是全球晶圓代工龍頭廠商，也是全球市值排名第6大的上市公司，截至1月23日，市值高達1.737兆美元（新台幣54.85兆元），僅次於輝達、Alphabet（Google母公司）、蘋果、微軟、亞馬遜。

請繼續往下閱讀...

去年台積電ADR飆漲53.9%，今年開年以來再漲10.2%。如果台積電的股價上漲動能能夠持續下去，20年後報酬率可能高達16倍，這不會在一夜之間發生，也不會在未來1年內發生，但對於有耐心的長期投資人來說，這是完全可以實現的。

華爾特斯表示，過去20年，台積電的股票年平均報酬率為19%（若計入股利則為23%），預計未來20年這個趨勢不會持續，但如果採取更為「保守」的15%年平均報酬率預期，那麼今天投資1000美元（新台幣3.16萬元），20年後可能增值至超過1萬6300美元（新台幣51.47萬元）。

台積電的股價表現如何，只有時間才能給出答案，但有一點可以肯定：該公司建立的業務模式旨在確保能持續成功。台積電的晶片製造能力遠超最接近的競爭對手三星電子和英特爾，使其成為智慧手機、電腦、電視、資料中心、汽車等眾多產品所需晶片的首選供應商。

建造和維護尖端晶片製造廠需要數百億美元的投資和多年的研發，因此，台積電在可預見的未來不會失去其主導地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法