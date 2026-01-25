駁土方之亂「已讀亂回」 國土署：27日邀各縣市公會代表溝通

國土署27日將進一步與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通。（記者廖淑玲攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於媒體指國土署處理土方之亂「已讀亂回」，內政部國土署今重申，面對現行營建剩餘土石方去化受阻，以及土資場因後端去化不足而不願收容土石方等問題，國土署自2024年起即積極、持續與各界協調並妥為處理，週二（27日）將進一步與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通；同時，也跨部會攜手地方政府共同合作並積極研提對策，將從「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略執行，共同守護國土環境永續。

國土署指出，為杜絕不肖業者非法棄置行為，營建剩餘土石方全流向管理早在2024年就開始進行土方流向政策檢討，期間也持續跨部會、地方政府及相關營造業及土石方等相關公會進行溝通。此外，近期如中華民國不動產建築開發公會全聯會、台灣省不動產建築開發商業同業公會、中華民國不動產協進會等，均肯定政府回應產業訴求，非如外界所述已讀亂回。

此外，國土署將在27日召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，並邀集各縣市營建土石方、營造業、不動產開發等各產業公協會代表就三項配套政策進一步溝通，持續透過擴增土方去化管道、去化量能及土方暫置部分，協助業者土方去化受阻情形。

國土署強調，內政部持續擴增去化量能，包含行政院跨部會盤點港區、大型開發工程及填埋型土資場等相關最終去處，可以有效處理現有及未來土方達1.5億立方公尺；此外，也協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃等土地，協助地方政府所需的大型土方暫置場。

另，針對簡化土方運送流程、GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS部分，已著手積極辦理中，以高雄市政府辦理情形來說，依「簡化土方運送流程」策略推出「A至C」直送模式，能直接將可再利用土石方運送至最終去化場所，將有效簡化土石方處理效率及加速土方去化。

關於GPS裝設進度，國土署表示，截至今日止，總申請數共6512輛，裝機中624輛，可上路5888輛。內政部與環境部已研議整合環保車機及土石方車機，加計環境部環保車機數量1715輛，共有7603輛可立即清運營建土方，另中央與部分自建GPS系統的縣市政府也朝雙軌並行機制，偕同地方繼續進行流向管制。

國土署說明，土石方實際上是屬於有價值且可再利用的物料，除應在工程規劃設計階段就即思考如何達到土石方源頭減量及平衡，以減少土石方的外運外，同時，也呼籲源頭設計上應導入設計使用，建構循環資源經濟體系，讓資源能夠適材適所。國土署強調，相關政策與配套措施均持續滾動檢討與研議辦理中，將持續與地方政府及相關單位協調精進，期盼各界共同配合政策推動，攜手促進土石方有效管理與國土環境永續。

