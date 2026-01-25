T17、T18廢路併地蓋輝達「星艦」 建蔽率放寬至7成將審議

配合輝達海外總部外型將仿效美國總部「星艦」造型，市府將建蔽率從50%調高為70%。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外企業總部落腳北投士林科技園區T17、T18基地，建築物仿效美國總部採低量體、高建蔽率興建呈矮胖型，台北市政府因應輝達需求，由產業發展局提出都市計畫細部計畫修訂案，廢除T17、T18中間的道路，合併兩基地為T1718，建蔽率從50%調高為70%，同時放寬開放空間管制、單一樓層限高、臨路側均可設置停車場出入口及綠容率限制等管制，明（26）日將由都市計畫委員會審議，預料會順利通過。

輝達執行長黃仁勳預計29、30、31日來台出席輝達台灣員工尾牙，台北市副市長李四川日前受訪表示，黃仁勳不喜歡制式簽約儀式，會安排他到基地現場及周邊看看，簽約則由幕僚進行。據悉，都委會通過細部計畫修訂案後，產發局會將輝達之前提出的投資計畫書轉為專案設定地上權計畫書，送區段徵收委員會審議；區徵委員會預計2月初開會審議通過後，再將相關文件送交市長簽核，希望能在今年上班日最後一天前完成簽約。

由於輝達海外總部外型將仿效美國總部「星艦」造型，採建築物下方內縮，向上向外延伸突出遮簷的設計形式，內部為開放式平面及大跨度空間造型設計，以利各使用單位易於合作及空間機能較具彈性，因此採低量體、高建蔽率的方式興建，並搭配大跨距結構、曲折面屋頂造型及玻璃帷幕立面等造型設計。

市府配合需求提出細部計畫修訂案，廢除T17、T18基地間的15公尺寬道路進行合併，將未來主要通行的士科路從15公尺拓寬為20公尺、福國路由40公尺拓寬至45公尺，並將建蔽率從現行的50%調高為70%，容積率維持300%。興建完成後，將與一路之隔面積相近的金仁寶55層樓高建物，形成強烈對比。

此外，市府放寬都市設計管制要點規範，包括臨路側皆留設8公尺帶狀式開放空間，上方可設置頂蓋或遮簷，下方得進行開挖，並解除建築物最大對角線、最大牆面線的限制，以及臨道路側都可設置停車場出入口。而之前引起爭議的綠容率、綠覆率問題，市府考量基地用途及構造條件特殊，符合綠化實施規則中「建築基地條件特殊」，「綠容率」（等效綠覆面積總和與建築基地面積之比值）得不受限制，但「綠覆率」（總綠覆面積與法定空地面積之百分比）與建築物綠化困難關聯較低，維持適用80%以上的規定。

