宏都拉斯新總統1/27就職 沒邀任何國家元首竟是這原因

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）即將在1月27日舉行就職典禮，特別的是這場典禮並沒有邀請任何國家元首出席，原因是撙節開支考量。

接近阿斯夫拉的消息人士向艾菲社（EFE）表示，總統就職典禮並沒有邀請任何國家元首；出席人士將以駐宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）的各國常駐大使，以及駐地設於其他國家、但獲得宏都拉斯政府認證的非常駐大使為主，同時也包括各國際組織的代表。

消息人士補充，阿斯夫拉希望「就職典禮是一個簡單而莊嚴的儀式」。

宏都拉斯副總統當選人Maria Antonieta Mejia表示，這位即將上任的國家元首並非鋪張奢華之人，也不喜歡需要動用大量經費的禮賓性活動，因此選擇「避免舉辦一場預算龐大的典禮」，相關資源可轉而用於其他能夠造福宏都拉斯人民的活動。

他強調，就職典禮將是一個象徵性的活動，不會鋪張浪費，阿斯夫拉將在上任的第一天宣布有關其政府執政方向的重要決定。

至於台宏是否復交一事，外交部長林佳龍22日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪表示，相信在諸多主客觀因素下，1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展，台灣跟宏都拉斯才斷交3年，雙方許多人脈、互動都還很熱烈。

