它被點名將重演輝達爆發性時刻 躋身1兆美元AI晶片公司

超大規模資料中心需求激增，加上晶片供應日益緊張，推高了記憶體和儲存市場的價格。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在市值超過兆美元的公司中，有三家是人工智慧（AI）晶片公司，它們是輝達、台積電和博通，而且很快可能還會有一家加入其中。

輝達、台積電和博通引領生成式人工智慧的未來發展。GPU、加速器和客製化專用積體電路（ASIC）已成為支援資料工作負載處理和傳輸的硬體支柱。精明的投資者已經開始將目光投向人工智慧半導體市場中那些顯而易見的贏家之外，並開始關注哪些公司有可能成為下一個兆美元俱樂部成員。

請繼續往下閱讀...

外媒The Motley Fool報導預測，到2026年底，美光科技將成為大家關注的焦點。美光在人工智慧晶片產業中扮演著怎樣的角色？迄今為止，對生成式人工智慧影響最大的或許是大型語言模型（LLM）的引入，例如ChatGPT。儘管LLM已被證明非常有用，但訓練這些基於文字的模型實際上僅僅觸及了人工智慧潛能的冰山一角。

微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms等超大規模資料中心巨頭的雄心壯志遠不止於建立聊天機器人。這些公司著眼於以智慧體人工智慧、自主系統和機器人技術為特色的下一代服務。

這些更複雜的應用需要對推理能力進行巨額投資。這意味著人工智慧工作負載正以前所未有的速度成長。在此背景下，開發人員需要確保其GPU叢集配備足夠的資源，以實現流暢的資料傳輸。美光豐富的HBM（高頻寬記憶體）、DRAM（動態隨機存取記憶體）和NAND晶片產品組合有助於緩解資料瓶頸，並確保高效的記憶體和儲存能力。

超大規模資料中心需求激增，加上晶片供應日益緊張，推高了記憶體和儲存市場的價格。根據TrendForce的研究顯示，第一季DRAM和NAND晶片的價格可能分別上漲高達60%和38%。

在2026財年第一季（截至11月27日），美光科技公佈營收為136億美元，較去年同期成長57%。令人矚目的是，美光科技在所有核心業務板塊，雲端儲存、核心數據、行動通訊以及汽車和嵌入式設備的營收均實現了加速成長。此外，該公司各業務板塊的毛利率均至少達到40%，營業利益率均至少達30%。

考慮到2028年，HBM的潛在市場規模預計將達到1000億美元，幾乎是目前規模的三倍，美光的發展前景無疑將呈爆炸式增長。

隨著越來越多的基礎設施資本從GPU向下游流向HBM，美光可能即將迎來類似於輝達在人工智慧革命初期所經歷的突破性時刻。

過去12個月，美光科技的營收達到420億美元，每股盈餘（EPS）約10美元。由於目前記憶體晶片產業的超級週期，華爾街預測該公司未來兩年將實現驚人的成長。分析師預測，到2027財年，美光的營收將翻倍以上，而每股盈餘可能成長近四倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法