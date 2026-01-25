Costco四項超值大宗採購每日都用得到 幫助省下數萬元

購買Kirkland Signature品牌的大包裝衛生紙，可幫消費者省下大筆錢。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在Costco大量購物可以省錢，但能省多少呢？如果你精明地選擇囤貨的商品，長期下來就能省下數千美元。

Gobankingrates報導，以下四項都是Costco的經典商品，你應該早就開始買了。如果你還沒買，現在正是時候。即使家人口不多，或不確定是否值得提前花錢，當你把帳單加起來的時候，你一定會發現省了不少錢。

四件在Costco購買的大件商品，加起來可以為您節省數千美元：

1. 電池

總有各種電器和電子設備需要供電，更何況在緊急情況下，您可能無法使用常用的電源。購買一包48節裝的Kirkland Signature鹼性AA電池只需16.99美元，平均每顆電池約35美分。比大多數知名品牌電池都便宜，Costco確保您永遠不會斷電。

2. 垃圾袋

說實話，垃圾總是會有的，你也總是需要找地方處理它們。為什麼不從Costco囤一些Kirkland Signature 13 加侖的廚房垃圾袋呢？那裡200個裝的垃圾袋通常售價19.99美元。

Reddit上無數貼文都把垃圾袋列為省錢必備的囤貨清單之一。在Costco購買垃圾袋，即使數量不多，也能省下一大筆錢。

3. 衛生紙

我們都需要它，而且它永遠不會變質或過時。衛生紙或許是連接全人類的唯一產品，而當你購買Kirkland Signature 品牌的36捲裝大包裝衛生紙時，你只需花費大約24.96美元，但卻能節省更多。每卷的價格比去當地超市買小包裝的便宜得多。

4. 紙巾

與節省衛生紙開支一樣，紙巾也是一種可以批量購買、儲存在家中並根據需要隨時取用的產品，直到用完為止。從廚房的潑灑到浴室的髒亂，您可以花23.99美元購買 Kirkland Signature12包衛生紙（也有雙層款），從長遠來看，可以節省數千美元，否則這些錢可能會以不太划算的方式花在您當地的商店裡。





