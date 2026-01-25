台積電赴美佈局掏空台灣？ 經部：2030台灣先進製程產能85％

經濟部推估，5奈米以下半導體的先進製程，台、美在2030年產能佔比約是85%與15%，2036年則是80％與20%。（法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）敲定，外界再度掀起產業外移、核心技術流失、台灣被掏空的種種憂慮。對此，經濟部推估，5奈米以下半導體的先進製程，台、美在2030年產能佔比約是85%與15%，2036年則是80％與20%。

經濟部指出，我國成為全球第一個爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者的不確定性，為晶片及半導體衍生品出口與對美投資建立可預期的制度環境。與此同時，美方承諾對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者建廠成本，維持台灣半導體供應鏈的國際競爭力。

經濟部推估，5奈米以下半導體的先進製程，2030年時台灣與美國的產能大概是85%對15%， 而2036年的時候大概是80%對20%，顯示未來台灣是全世界半導體及AI生產國，美國則為全球最重要AI應用中心，兩國將形成戰略性夥伴關係。

加強台美雙向投資方面，經濟部表示，目的是互補成為產業升級夥伴，本次透過與美協商，未來我國將以「台灣模式」推動對美投資，此模式是在充分與國內高科技產業溝通後提出，即企業在考量貼近客戶、市場有訂單潛力而自主對美投資，並由政府協助提供良好投資條件促成投資落地美國。我國高科技產業投資美國不是「移轉」，而是供應鏈「延伸和擴展」，未來透過產業、金融、政府的協力合作，創造有利營運環境，創造台美產業經貿雙贏局勢。

經濟部續說，台美產業長期互補，未來美國企業也將加強對我五大信賴產業及生技產業進行投資，包括半導體、AI、軍工產業是我國積極發展產業，無人機、智慧型機器人及量子先進領域透過台美雙向合作建構生態體系。

