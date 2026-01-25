這國蝦60％出口美國慘遭價格屠殺 真正的麻煩才剛開始

過去25年來，印度的蝦類產業一直受到美國市場的主導地位的影響。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕印度是美國最大的冷凍蝦供應國，而美國也是印度最大的市場，印度蝦50-60%出口到美國，自從美國關稅使蝦子的成本價格上漲了50%。蝦農和出口商一直對未來感到焦慮。印度蝦農和出口商擔心，如果美國關稅持續到2026年，將會遭受重大損失，今年才是麻煩的真正到來。

由於印度購買俄羅斯石油，美國對印度蝦徵收58.26%的關稅，嚴重影響印度的蝦出口，到2025年10月，印度蝦出口下降了26%。

請繼續往下閱讀...

如果美國關稅持續到2026年，可能會導致蝦類養殖地區的產量下降和經濟困難。印度南部安得拉邦的比馬瓦拉姆，印度的蝦類出口中心，蝦塘綿延不絕，但水面之下卻暗流湧動。往日熙熙攘攘、工人忙著幫蝦子去筋、清洗和冷凍的工廠，如今卻只有一片寂靜。大多數機器和冷凍設備都已關閉。

Ananda集團董事Anand Kumar Uddaraju表示，「過去三個月，由於美國加徵關稅導致訂單減少，我們的產能一直只有一半」。Ananda集團是一家擁有35年歷史的家族企業，也是印度最大的蝦類出口商之一。

印度是僅次於厄瓜多的世界第二大蝦類生產國，年產量約110萬噸，其中大部分用於出口。蝦類佔印度海鮮出口總額的三分之二，是印度海洋貿易的支柱產業。安得拉邦擁有漫長的海岸線和灌溉農場，是印度蝦類生產的主導地區，其中60%出口到美國。

厄瓜多是美國第二大蝦類供應國，但其冷凍帶頭蝦（並非美國消費者的首選）的需求主要來自中國。

過去25年來，印度的蝦類產業一直受到美國市場的主導地位的影響。生產商主要養殖美國人偏好的太平洋白蝦或南美白對蝦，而工廠也以美國家庭和餐廳偏好的方式進行加工。

自2025年5月美國總統川普上任以來，這種密切的商業關係就一直處於緊張狀態。對印度進口商品徵收25%的關稅，此外，購買俄羅斯石油還要額外繳納25%的懲罰性關稅。加上5.77%的反補貼稅和2.49%的反傾銷稅，美國從印度出口蝦類產品的實際關稅高達58.26%，令人望而卻步。

美國訂單一直在下降，截至2025年10月（有最新數據可查），對美國的出口下降26%。 由於無法彌補失去龐大的美國市場的損失，隨著印美協議繼續陷入僵局，蝦類生產商正在失去動力和希望。

2025年，印度蝦類出口商受到的衝擊有限，因為美國進口商履行現有訂單。買家們並沒有立即轉向厄瓜多、中國和印尼等其他供應商，因為這些國家生產的蝦子不符合美國的要求：冷凍、去頭留尾、去殼去筋，他們最終還是轉向印度供應商。

但是，印度海鮮出口商協會表示，「我們相信，到2026年，我們的競爭對手將趕上美國的需求，取代我們（印度蝦），這主要是因為巨大的價格差距」。美國對厄瓜多徵收的關稅為15%，對印尼徵收的關稅為 19%，均低於印度的58.26%。

雖然2025年，印度對歐洲的加工冷凍蝦出口成長37%，對中國的未加工蝦出口成長6%，對越南的出口激增93%，但印度與歐盟的自由貿易協定尚未最終敲定。

印度出口商正在將市場多元化，拓展到歐洲和中國等市場，並開發更高價值的產品以彌補在美國的損失，但這些替代方案的成長潛力可能有限。印度政府表示，歐盟最近批准將102家新的印度海鮮加工企業納入604家企業的名單，這對印度蝦類出口商來說可能是一個很大的利多。

但一些蝦類生產商認為，由於各種原因，新市場的成長潛力有限。

蝦農表示，「歐洲存在一些非關稅貿易壁壘，例如抗生素篩檢。中國主要購買帶頭蝦，這種蝦需要在工廠附近配備規模更大的冷鏈設施，而印度目前不具備這樣的設施」。「俄羅斯、澳洲和韓國等其他市場，其市場總量均為5萬至6萬噸，而美國的市場總量為550萬至600萬噸，因此這些市場的潛力並不大。」

印度海鮮出口商協會指出，「我們現在已經沒有其他選擇。除非關稅取消，否則從2026年開始，真正的麻煩才會到來。」

蝦類養殖是一項高風險、高利潤的投資，農民希望政府能透過電力補貼或電價穩定來幫助他們，但整個蝦業都在齊心協力地祈禱能與美國達成貿易協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法