一天只敢吃2餐、搶超商打折品！76歲阿公淚揭打拚40年換來慘況

〔財經頻道／綜合報導〕他曾深信，只要拚命工作、乖乖繳年金保費，老後就能無憂無慮。日本一名76歲老翁和妻子合計月領26萬日圓（約新台幣5.2萬元）年金，是標準退休族，但在物價全面飆升下，40年勞碌換來的，卻是一天只敢吃兩餐、在超市半價區與人搶食物的晚年，曾被深信不疑的「努力工作就能安穩退休」人生公式，如今正被現實一點一滴擊碎。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，76歲的佐藤健治（化名）在一家建築公司任職40多年，與73歲的妻子兩人同住。夫妻合計每月年金收入約26萬日圓，原本被視為「標準退休族群」。

佐藤先生說「以前一直以為，只要乖乖繳年金保費，老了就不用擔心」。佐藤大概在50多歲的時候，開始對年金感到不安，真正意識到問題嚴重時，已經60多歲了，他說「本來以為退休後能稍微輕鬆一點，結果是我太天真了。」

夫妻倆原以為，每月26萬日圓的年金，節省一點應該足以生活。然而，近年接連不斷的食品、能源與醫療費用上漲，徹底顛覆他們對退休生活的想像。

佐藤指出，過去每月3萬日圓（約新台幣6009元）就能應付的伙食費，如今動輒飆升至4萬、5萬日圓（約新台幣8012元至1萬元），加上固定資產稅、保險與醫療支出，能削減的只剩下飲食。他們不得不長期維持「一天只吃兩餐」的生活型態，早餐與午餐合併，加上一頓晚餐，他說「年紀大了，凌晨4、5點就醒了，但到中午前肚子真的很餓，只能忍。」

為了避免浪費，夫妻倆也經常購買超市熟食，但傍晚的半價時段卻成了殘酷現場。佐藤形容，當店員拿著折扣貼紙出現，數名高齡者立刻圍上前爭搶商品，「只為了幾十日圓，卻像在爭奪生存」，那一刻讓他感到前所未有的空虛與悲哀。

佐藤深深痛苦，現實與他曾經描繪的「安穩老後」之間的巨大落差。原本還有一些存款，但幾年前他罹患重病，住院與治療費用幾乎耗光積蓄。

專家指出，日本年金給付制度並未完全反映物價上漲，加上未來年金縮水已成趨勢，導致退休族群的實質購買力持續下滑。當住房、能源與醫療等固定支出不斷增加，食費往往成為第一個被犧牲的項目。

曾被視為「只要努力工作、繳年金就能安度晚年」的人生公式，如今正被通膨現實無情推翻。在個人努力已接近極限的情況下，如何避免更多高齡者在退休後跌入貧困，已成為無法迴避的沉重課題。

