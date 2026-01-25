6旬夫妻靠「住公司宿舍」節儉存1千萬 退休後買房養老10年後超後悔

日媒以真實案例揭示，老後買房若只看眼前便利與價格，未來可能面臨「後悔人生」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對退休夫婦，靠節儉、住公司宿舍存下5000萬日圓（約新台幣1002萬元），滿心期待買下夢想的房子養老，卻在入住10年後深陷後悔地獄。屋齡老舊、管理費暴漲、物業混亂，加上無電梯的樓層，讓他們外出變成煎熬，生活品質大幅下降。專家警告，老後買房若只看眼前便利與價格，未來可能面臨「後悔人生」，退休住屋選擇必須兼顧長期可居住性、維護成本與交通醫療便利。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一對夫婦已經在公司宿舍住了30多年。丈夫A先生（化名，65歲）在一家中型製造企業工作，妻子B女士（化名，64歲）是全職家庭主婦。由於妻子對家庭財務的精打細算，加上他們一直住在租金較低的公司宿舍，丈夫退休時，夫婦倆已經存了約5000萬日圓。此外，他們每月還能領取約24萬日圓（約新台幣4.8萬元）的退休金。

多年來的節儉生活讓他們認為，「24萬日圓的年金應該足以應付生活」，於是決定實現買房夢。夫妻倆選中的房子是翻新過的五層樓公寓，價格1500萬日圓（約新台幣300萬元），屋齡40年無電梯，他們希望住一、二樓，但仲介表示「何時有空房無法預測」。他們被「內裝翻新、交通便利、社區有公園」等條件吸引，並認為擁有自宅比繼續租房更安心，於是決定買房住高樓層。

然而，如今距離他們搬進去已經過了10年，這對夫婦表達了深深的後悔。由於屋齡高，管理費與修繕基金也隨通膨上升，每年近40萬日圓（約新台幣8萬元），對退休人員來說，這無疑是一筆沉重的負擔。

另外，物業管理運作不良，住戶高齡化，很少人參加討論大會，無論是決定是否進行重要的維修，或是將工程交給誰，都成了難題，連走廊照明或公園維護都需耗費數月議論。

最令人痛苦的是無電梯，隨年齡增長，外出已成負擔，生活品質受限，夫妻甚至必須依靠孩子與網購解決生活需求，他們痛苦喊「已經到極限了……現在就已經很吃力了，80多歲的時候肯定沒辦法走這些樓梯了。」

專家指出，老後住屋選擇需兼顧「未來的自己」，不僅看眼前便利與價格，更要考慮屋齡、維護費、物業運作或電梯等因素。錯誤判斷可能讓退休生活變成「後悔生活」，因此購屋前應充分規劃，必要時可考慮租屋或養老設施，靈活調整選擇。

夫妻倆目前正考慮搬到公寓一樓或中古平房，並與子女討論最佳方案，以期維持生活便利與舒適。專家建議，選擇老後住屋時應充分評估長期可居住性、交通與醫療便利，才能確保真正的退休幸福。

