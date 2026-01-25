DeepMind執行長：美國AI發展仍領先中國 DeepSeek影響被高估

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）警告，人工智慧（AI）產業某些領域的「非理性繁榮」看起來越來越像是泡沫。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）接受英國《金融時報》訪問警告，人工智慧（AI）產業某些領域的「非理性繁榮」看起來越來越像是泡沫，但強調美國AI發展仍領先中國，DeepSeek的影響力被高估。

哈薩比斯在瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇」受訪指出，科技業某些領域的投資水準已脫離了商業現實，「對那些還沒有產品、技術或任何東西的新創公司進行數十億美元的種子輪投資，似乎有點難以持續，這可能會導致市場某些領域的調整」。

不過，其他參與「世界經濟論壇」的科技業領袖，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和微軟執行長納德拉（Satya Nadella），都駁斥了對AI產業過度投資的擔憂。

創投業者紛紛向OpenAI前高管穆拉蒂（Mira Murati）創辦的思考機器實驗室（Thinking Machine Lab）等AI新創公司投入資金，後者在僅成立6個月後估值就高達100億美元（新台幣3158億元），儘管其幾乎沒有透露正在開發的產品任何細節。

這家AI新創公司近期流失了多名重要員工，引發外界對該公司長期前景的擔憂。此外，投資人也對數十億美元的AI基礎設施建設競賽感到擔憂，其中包括一連串必須依靠舉債才能進行的交易。

哈薩比斯表示，Google旗下所有產品對AI的需求空前強勁，並稱AI將成為有史以來最具變革性的技術。他說：「即使AI泡沫破裂，我們也不會有事，因為我們擁有非常棒的業務，可以添加AI功能，進而提高生產力。」

哈薩比斯也說，西方企業在AI發展方面領先中國。

中國AI新創企業深度求索開發出1款功能強大且可免費使用的AI模型DeepSeek，其開發成本僅為美國競爭對手的零頭，令矽谷震驚，並導致輝達、艾司摩爾（ASML）等半導體大廠股價暴跌。

哈薩比斯指出，西方對DeepSeek的反應「過度」，他認為中國AI實驗室尚未證明他們有能力突破技術前沿，並表示美國AI科技公司仍領先中國同業，並說中國AI企業更注重短期應用，追求的是立即可見的收益，而不是需要大量研發的前沿能力，而這些能力正是實現通用AI（即超越人類能力的機器）所必需的，這仍然是DeepMind、OpenAI和Anthropic等美國支持機構的遠大目標。

