昇恆昌董座江松樺實踐「利他」精神 關懷送暖全年不打烊

昇恆昌董事長江松樺與總經理江建廷今日帶領員工前往「真善美社會福利基金會」與院生提早圍爐，共享年節溫暖氣氛。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕昇恆昌免稅商店長期投入公益行動，到了歲末年終之際，昇恆昌董事長江松樺與總經理江建廷今日號召員工趕在農曆年前一同寒冬送暖，昇恆昌董總親自帶頭將關懷弱勢化為企業日常，今日出動近百名志工分頭前往桃園市多個地點進行公益行動，包括關懷大園區弱勢家庭，捐贈生活物資，並到「藍迪兒童之家」、「真善美社會福利基金會」陪伴院生、心智障礙者，提前圍爐共享年節氛圍，再送上紅包祝賀新年，以實際行動展現企業影響力，持續為社會注入正能量，啟動善的循環。

江松樺身為昇恆昌大家長，近30年來積極推動「全員志工」文化，每年以身作則，帶領員工利用休假日投入公益行動，公益活動的預算更是無上限；據統計，昇恆昌2025年共舉辦587場志工活動，志工活動場次再創歷年新高，參與人次累計達1萬1581人次，內容涵蓋弱勢關懷、社福機構陪伴及環境整理等多元面向，包括臺南丹娜絲風災、花蓮光復洪災等，均可見昇恆昌員工將企業社會責任落實在全國角落。

請繼續往下閱讀...

昇恆昌自2008年持續關懷「真善美社會福利基金會」，該機構長期為上百名18至75歲心智障礙者（憨兒）提供專業支持與服務，昇恆昌志工們陪伴院生賞櫻、手作陶瓷、製作端午香包等，藉由多元互動活動陪伴院生身心成長，今日江松樺提前和院生圍爐共享年節氛圍，現場互動溫馨融洽。

此外，昇恆昌自2010年起關懷「藍迪兒童之家」，該機構目前安置44名0至18歲的兒童及少年。多年來，志工們不定期帶領院生進行戶外參訪，並透過節慶活動陪伴院生成長、建立深厚情誼。今日由江建廷率領高階主管團隊與院生互動交流，一同前往農場體驗農業科技，江松樺也與院生一同手作新春毛球相框，江松樺除了關心院生平日各種所需，也提醒員工分發新版的《弟子規》給院生，藉此提升品德修養。

江松樺強調，企業不應只是追求營運績效，昇恆昌除了服務旅客也服務社會，幫助別人也等於是幫助自己。江松樺指出，昇恆昌秉持「誠信、專業、創新、公益」的企業核心價值，「全員志工」文化從職場出發，並將關懷精神延伸至家庭，看到員工主動參與服務，甚至邀請親朋好友一同加入，就是對企業志工文化最好的肯定，未來將持續秉持「利他」精神，支持並協助需要幫助的人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法