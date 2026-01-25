「泡麵之神」認證！2025台灣前10強速食麵 最威是「它」

阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」奪下台灣前10強泡麵冠軍。（圖取自THE RAMEN RATER網站）

〔財經頻道／綜合報導〕美國美食家里納許（Hans Lienesch）有「泡麵之神」之稱，他在部落格發布台灣前10強速食麵，冠軍是阿舍食堂的「流星拌麵紅油擔擔口味」，老媽拌麵的「黃金鵝油榨醬麵」緊追在後，第3名是大拙匠人推出的「極上花雕雞腿麵」。

里納許自2010年起以「The Ramen Rater」之名開設網站，至今已評測超過5000款來自世界各地的泡麵，受到全球粉絲關注，他每年發布的全球十大泡麵排行榜更被視為是重要的指標。



根據他在部落格所發布的2025台灣前10強速食麵排行榜，第一名由阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔口味」拿下殊榮；里納許形容這款麵食嚼勁十足，口感佳，醬汁的味道也恰到好處。

第二名為老媽拌麵的「黃金鵝油炸醬麵」；第3名是大拙匠人推出的「極上花雕雞腿麵」；第4名為阿舍食堂的「老饕半筋半肉牛肉麵」；第5名為JOHN's的「蔥油香拌麵」。

至於第6名至第10名依序為，面相館的漢方麻油猴頭菇蒟蒻麵、小廚師的泰式綠咖哩雞麵、小夫妻的雞肉飯風味拌麵、老媽拌麵的芥末堅果珍珠拌麵、漢來的來拌麵。

值得一提的是，許多台灣人熟知的維力炸醬麵並未入榜，里納許特別給予榮譽獎。他形容，這款泡麵對他來說有著很深的懷舊情結。他在2010年搬到一家大型亞洲超市附近，並開啟美食評測生涯。

他還提及當年趣事，稱「我當時做錯了，並沒有將湯和麵分開，而是把醬料跟麵一起煮了，後來還做了很多次正確的吃法，很喜歡這款泡麵。」他指出，在完成第5000篇美食評測而製作的紀錄片裡，也提到維力炸醬麵。

