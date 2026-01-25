記憶體瘋漲沒有天花板？傳三星Q1 將NAND價格上調100％

記憶體價格持續走揚。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒25日披露，由於供應短缺，三星電子第一季將NAND快閃記憶體價格上調100%。傳出第二季NAND快閃記憶體價格恐持續上漲，據悉三星電子正在與客戶商討第二季NAND快閃記憶體供應價格上漲事宜。專家預期，記憶體短缺和價格上漲的趨勢將持續一段時間。

韓媒《Et News》25日報導，業內人士透露，三星電子今年第一季將NAND快閃記憶體的供應價格提高100%以上。據悉，三星已於去年年底與主要簽訂供貨契約，並從今年1月開始實施新的價格。

報導說，繼DRAM價格上漲近70%之後，NAND快閃記憶體的價格上漲趨勢也顯著加劇。 NAND快閃記憶體價格上漲並非近期才出現的現象，自去年年底記憶體短缺全面爆發以來，NAND快閃記憶體也受到影響。

報導稱，市場研究公司TrendForce的數據顯示，去年第四季NAND快閃記憶體的價格，較上一季上漲了33%至38%。市場預期今年第一季的價格漲幅也與之類似，但實際供應價格的漲幅遠超預期。

NAND快閃記憶體價格翻倍並非三星電子獨有，SK海力士預計也將面臨類似的漲幅。這兩家公司分別是NAND市場第一和第二大供應商。野村證券等國際證券機構已宣布，市場第五大廠商 SanDisk計劃在新的一年將NAND快閃記憶體價格提高100%。

一位業內人士表示，與DRAM類似，NAND製造商也陸續加入漲價行列，整個NAND市場的價格上漲已不可避免。

報導還說，第二季NAND快閃記憶體價格可望持續上漲，據悉三星電子正在與客戶商討第二季NAND快閃記憶體供應價格上漲事宜。業內人士認為，由於供應無法立即大幅增加，這種趨勢可能會持續一段時間。

