黃仁勳逛上海菜市場買水果 照片曝光

輝達執行長黃仁勳抵達中國參加公司年會，還前往上海菜市場買水果。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳近日抵達中國參加公司年會，第一站前往上海的新辦公室，同時撥空前往當地菜市場買水果，邊吃邊逛，不僅與攤商有說有笑，還大方地包了一個大紅包給攤商老闆，展現親和力。

綜合中媒及聯合早報報導，黃仁勳展開今年首度訪中行程，正巧是北京放行輝達H200 AI晶片之際，北京對H200開綠燈被視為輝達的重大勝利，該公司致力恢復中國市場的業務。

報導稱，黃仁勳23日下午抵達上海，首站前往輝達位於上海張江的新辦公室，與員工交流並回應多項內部關切，但未提及H200事宜。隔天（24日）下午現身上海陸家嘴乳山路錦德菜市場，與民眾親切互動，晚間出席輝達上海年會。

根據中國網友所PO出的照片，黃仁勳逛菜場時，並未穿上招牌皮衣，而是穿著一件黑灰色夾克，邊走邊吃，也與攤商有說有笑，非常接地氣，攤商老闆也秀出黃仁勳的簽名紅包。

據悉，黃仁勳此次訪中行程與去年初安排大致相同，主要行程包括出席上海、北京及深圳分公司的新年晚會，以及供應商的答謝活動。

