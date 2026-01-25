台積電讓黃仁勳、蘇姿丰掏心示「忠誠」外媒曝成功賭注背後

輝達執行長黃仁勳（右）最近談到，當初選擇台積電作為代工合作夥伴，現在看來是一項值得的投資。圖左為台積電董事長魏哲家。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰最近都談到，他們當初選擇台積電作為代工合作夥伴，現在看來是一項值得的投資。外媒wccftech報導，輝達和超微選擇台積電作為其主要代工合作夥伴，成為他們迄今為止最大的賭注之一，並重新定義行業主導地位。而台積電始終將客戶放在首位的經營理念，則是客戶展現對台積電「忠誠」的關鍵。

對於台積電而言，滿足客戶訂單變得越來越複雜，輝達和超微等現有客戶也表現出對台積電的「忠誠」（loyalty），這讓台積電在拓展新客戶變得更加困難。

如果更廣義地定義「忠誠」，它包括優先使用生產線、更快的交付速度，以及在智慧財產權技術開發方面的密切合作。台積電對待客戶的行為並非僅僅取決於帶來的收入，更重要的是那些在台積電成為主流之前就與其合作的公司。

台積電重視客戶關係這一點毋庸置疑，其最佳例證之一便是公司採取「漸進、可持續而非激進的價格上漲」策略。

然而，回顧台積電的創業初期，會發現該公司當初剛進入產業時代正被英特爾、德州儀器、NEC等眾多巨頭所主導。在創辦人張忠謀等人的帶領下，從零開始打造這家晶圓代工廠並非易事，但縱觀其發展歷程，台積電始終將客戶放在首位。

早前黃仁勳在與Jodi Shelton的播客訪談中回憶起，儘管在28奈米等方面遭遇挫折，他仍然向張忠謀承諾，輝達將成為台積電最大的客戶。

不僅是輝達，超微也做出了巨大的賭注，轉而選擇台積電，尤其考慮到台積電擁有自己的晶圓廠網絡，而該網絡後來被分拆為格羅方德（Global Foundries）。蘇姿丰在接受Jodi Shelton採訪時透露，信任台積電是她領導下做出的「重大決策之一」。而從目前的情況來看，這最終為超微帶來了巨大的成功，使其在客戶端和伺服器市占方面都取得了顯著進展。

台積電在人工智慧供應鏈中的重要性眾所皆知，它是供應鏈中規模最大的企業之一，與輝達和超微等製造商並駕齊驅。鑑於台積電與其合作夥伴的良好關係，這也是企業即便面對英特爾這類極具吸引力的替代方案，仍會傾向選擇台積電作為其主要代工廠的主要原因。

毫不誇張地說，如果沒有台積電，輝達和超微都無法在人工智慧和運算領域取得如今的成就。

