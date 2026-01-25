不怕AI取代！31歲青年靠1租賃服務狂賺 創業3年「年收飆破1.4億」

31歲創業家Daniel Tom經營「流動廁所業務，年收入已達430萬美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國舊金山灣區，一名31歲創業家靠「出租流動廁所」創業，業務涵蓋戶外活動、工地及公園長期租賃，年收入已達430萬美元（約新台幣1.4億元）。外人聞之皺眉，他卻靠低科技、AI無法取代的「必需服務」打造高利潤生意，成功顛覆大眾對不起眼行業的想像。

《CNBC》報導，31歲創業家湯姆（Daniel Tom）表示，許多人聽到他經營「流動廁所業務」會露出厭惡表情，但一旦了解商業模式與收入，便對此感興趣。湯姆大學攻讀體育教師學位，大學三年級時，就曾於流動廁所租賃公司打工兼職。

他於2023年創立公司Bay Area Sanitation，當時僅有一輛卡車與100座可出租廁所，首年即獲利。根據《CNBC》查閱的文件，2024年公司總收入達310萬美元（約新台幣9757萬元），2025年增至430萬美元，並持續擴張，目標五年內擁有5000座流動廁所、年收1000萬美元（約新台幣3.14億元）。

湯姆的業務幾乎涵蓋任何需要行動廁所的場合，從短期戶外活動（如音樂會）到長期工地或公園出租。收入大部分來自長期租賃及每週清潔費，湯姆表示「我喜歡專注於長期租賃，因為這意味著有穩定的經常性收入。」公司淨利率約22%。

湯姆強調，成功秘訣在於親力親為、重視衛生管理與顧客體驗。他每天凌晨4點起床與員工會合，確保每座廁所維持最高清潔標準。湯姆說「我為自己的工作感到驕傲，每個人都需要上廁所，我的服務無人能取代。」

在許多員工擔心AI取代工作的同時，他的業務則專注於解決人類無法避免的問題。湯姆說：「我們成功打造了一個低科技、AI無法取代的生意。」

據研究公司IBISWorld資料，2025年美國的流動廁所租賃市場產值約33億美元（約新台幣1039億元），湯姆認為灣區仍有廣大市場空間。他的成功也凸顯了一個現象，即便是最不起眼、甚至令人避之唯恐不及的行業，只要管理得當，也能創造穩定、抗AI衝擊的高利潤生意。

