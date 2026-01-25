從自家創業起步！她意外踩中市場大缺口 如今「年收超過3億」

Stacey Fraser原本在企業時尚圈工作超過15年，曾任職於Gap與Tommy Hilfiger。（翻攝自網路）



〔財經頻道／綜合報導〕美國一位母親原本是國際時尚品牌的員工，卻因無法承受高工時與頻繁出差，選擇離開企業職場，轉而追求工作與生活的平衡。靠著替女兒縫製衣服的念頭，竟讓她在自家車庫樓上，打造出年營收達8位數美元（至少約新台幣3.15億元）、全美設有11間門市的童裝品牌。這條看似偶然的創業之路，背後藏著顛覆市場的關鍵眼光。

美媒報導，美國童裝品牌Pink Chicken創辦人Stacey Fraser，原本在企業時尚圈工作超過15年，曾任職於Gap與Tommy Hilfiger，當時企業時尚產業工時長、出差頻繁，讓她難以兼顧家庭。離開職場後，她發現童裝市場存在明顯缺口，市面產品多半落在「卡通授權基本款」或「過度正式、學院風」兩極，缺乏兼具設計感與童趣的選擇。出於興趣，她開始為女兒親手製作衣服，並逐漸吸引親友與陌生人詢問購買來源。

請繼續往下閱讀...

2006年，Fraser在自家車庫樓上創立Pink Chicken，初期僅推出3款洋裝，全程自籌資金，並憑藉過去累積的人脈，與印度工匠建立合作關係，製作色彩鮮明的印花設計。近20年來，品牌始終自行設計圖樣，並持續與同一批工匠合作，形成鮮明品牌特色。

在電商快速成長、許多服飾品牌縮減實體門市的趨勢下，Pink Chicken 反而持續加碼實體零售。Fraser 認為，門市不僅是銷售據點，更是與顧客建立深度連結的社群空間。門市定期舉辦手作活動與親子互動，讓品牌能直接聆聽消費者意見，這是線上通路難以取代的優勢。

近兩年來，Pink Chicken 新增6間實體門市。隨著業務擴張，Pink Chicken 已發展為全美擁有11間實體門市、超過400家批發合作夥伴的童裝品牌，合作通路包括高檔連鎖百貨 Bloomingdale’s，也吸引多位好萊塢明星成為顧客。

公司也將「文化契合度」視為重要用人標準，甚至要求總部員工輪流進駐門市工作，以加深對顧客與品牌現場經營的理解。即將迎來創立20週年，Fraser 回顧一路走來的歷程坦言，當年簽下第一張10年門市租約時，仍對未來充滿不安。「如今能走到20年，是一個非常重要的里程碑，也是一項超乎當初想像的成就。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法