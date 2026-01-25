台積電上榜！分析師去年押中3檔全數暴賺 2026年再喊抱緊「這2檔」

分析師Keithen Drury曾預測的2025年三大晶片股表現都遠超市場平均。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》的分析師Keithen Drury表示，AI支出預期在2026年仍將維持高檔。他曾在2025年最看好的3檔晶片股都大勝大盤，分別是輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）與艾司摩爾（ASML）。至於今年，他認為雖然3檔都有機會繼續跑贏大盤，但其中有2檔讓他更願意持有。

Keithen Drury指出「如果在2025年跟著我的建議，買進當時推薦的3檔晶片股，分別是輝達、台積電與艾司摩爾，那你現在多半笑得合不攏嘴」，他指出，不論當初是否跟進，每位投資人現在都必須思考一個問題，這些股票在2026年究竟該續抱、加碼，還是轉向？

請繼續往下閱讀...

Keithen Drury指出，3家公司都不可或缺，但從投資角度來看，估值與成長性仍是關鍵。根據華爾街分析師對下一個會計年度的預估，輝達的獲利成長率約為51%，台積電約31%，ASML則約15%，三者之間出現明顯落差，但股價評價卻不完全反映這個差異。

以預估本益比來看，ASML約為34倍，輝達約25倍，台積電則約21倍。以成長速度對照估值，ASML的股價已顯得偏貴，與其相對較慢的成長率並不匹配。

因此，Keithen Drury認為在2026年，「台積電與輝達是更具吸引力的選擇」。ASML仍有機會交出不錯的成績，但就風險與報酬比而言，對另外2檔更有信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法