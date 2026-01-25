跨國股票型主動式ETF更威! 00990A衝破11元大關。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕川普為強取格陵蘭威脅對歐徵收關稅，但短時間內旋即撤回，且排除動用武力，激勵全球股市回漲，觀察「跨國股票型主動式ETF」直接受惠，包括主動元大AI新經濟（00990A）股價突破11元大關、主動統一全球創新（00988A）也跳空大漲。

法人分析，近期個股漲勢持續從Magnificent 7（美股七巨頭）分散，進而影響大型被動式ETF表現，近一個月以來，富邦NASDAQ（00662）上漲0.1%、統一FANG+（00757）下跌5.2%，而聚焦AI的主動元大AI新經濟（00990A）上漲10%。

法人指出，跨國股票型主動式ETF不受指數限制，且可布局多個市場的強勢個股，例如展望強勁的台積電（2330）、22日漲停股價新高的台達電（2308），以及近日美光（MICRON）、晟碟 （SANDISK），這些強勢股均不在Magnificent 7內；主動元大AI新經濟（00990A）研究團隊表示，今年AI概念股再度聚焦於硬體，且與過去集中少數巨頭不同，更分散於具題材性的AI硬體設施，或是特定應用領域，這樣的市況十分有積極尋找強勢股的主動式ETF，更具打敗指數表現機會。

