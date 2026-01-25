英特爾展望低於市場預期，法人看台灣供應鏈領導地位穩固。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕英特爾日前公告去年第四季財報，孰料，財報數字雖佳，但受種種因素限制，對今年首季營運看法低於市場預期；法人解讀，對台灣供應鏈並無影響，領導地位相當穩固。

元大投顧認為，英特爾內部晶圓供給受限、可用存貨下滑，營收規模下降、18A製程初期量產成本結構尚未達標，產品組合變化等因素壓抑毛利率，雖然去年第四季財報優於預期，然而對於今年首季看法卻低於市場共識，且產能受限、Foundry業務改善速度較慢皆影響營運表現。

元大投顧進一步分析，英特爾的晶圓供給受限與產品ramp up初期毛利率影響，顯示英特爾產能與良率仍有顯著提升空間，且18A/14A、EMIB等外部客戶營收貢獻尚需時間；因此，元大投顧認為，台積電（2330）先進製程代工領導地位將持續穩固，尤其在搭配先進封裝技術仍為IC設計客戶首選，維持對台積電正向看法，給予「買進」評等，目標價上看2350元。

