高市府提出營建土方去化配套 獲營建業肯定

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為解決營建土石方去化問題，高雄市政府配合中央政策，推動營建剩餘土石方在出土端落實查驗，只要沒有參雜不得進場的營建廢棄物，就能「從營建工地A點直送最終場所C點」新制。對此，不少營建業者都表示肯定，市府率全國之先提出配套措施，除了化解去化的燃眉之急，更重要的是不用再忍受土資場不合理的哄抬價格，直接由政府導正失靈的市場價格跟秩序。

根據高雄市推出的「A點直送C點」的新制，就是出土端的A點，就先導入電子聯單、GPS即時定位、電子圍籬及影像監控等科技管理措施，工務局並派員查驗，確保營建剩餘土石方不含營建廢棄物；而收受端C點，將在港區加強管控與稽查，落實A到C全流程管理。此法減省了進入原本位於中間收容處理的B點，也就是所謂的「土資場」，讓處理流程更加便利和順暢。

有營建業者表示，「同業間大家普遍都很肯定市府的做法，因為不用再忍受土資場的哄抬跟黑箱報價」。據了解，土資場業者坐地起價，喊出每立方米2000元到3000元以上的價格，不僅嚴重乖離市場行情，也導致工程土石方無法順利外運，嚴重影響公共工程與民間建案的推動。

對此，營建業者指出，面對土資場業者壟斷市場、不透明的報價，大家急得幾乎要炸鍋。幸好，高雄市政府即時出手，打破這個不正常市場，讓價格回歸合理費用，也提供南星港區土地作為去處。並指現在全國因為土方問題導致建設停擺之際，高雄已有不少同業間的相關工程，已陸續恢復進行。

過往營建剩餘土石方清運案件中，不少經過B點的土資場業者並未按照規定處理，而發生亂倒營建剩餘土石方的狀況，甚至遭到檢調起訴的案例也不少。對於高市府積極推動新制，率先解決當前土方之亂的問題，營建業者稱讚說，高市府此舉建立更透明且可監督的體系，健全整個處理流程，讓營建業不用再背負濫倒的污名。

