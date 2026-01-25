台股攻上三萬二多馬年紅包行情熱 法人示警看兩大觀察重點

台股攻上三萬二多頭續強，法人示警這兩大觀察重點。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股持續創新高，上週五一度站上3萬2千點大關之上，週線更連拉出五根紅棒；法人認為，整體而言2026開年以來的這波多頭走勢未見轉折跡象，需留意短線大漲後加權指數短線可能出現高檔震盪，投資人可多留意「融資餘額變化」與「下檔支撐」這兩大觀察重點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，受惠於AI科技權值股龍頭股法說釋出好消息，以及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3000點，不到一個月大漲超過一成，伴隨量能同步放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻，馬年紅包行情暢旺，惟須留意隨融資餘額創新高且短線大漲後，短線恐高檔震盪，下檔支撐可觀察10日均線。

但她也提醒，接下來全球將持續聚焦FOMC利率決策會議以及美國超級財報週，目前市場預期利率將維持不變，另外，重量級科技龍頭包括艾司摩爾、IBM、微軟、Meta、特斯拉、蘋果等也將陸續公布財報，屆時除了財報數據外，龍頭公司的市場展望也將成為產業前景的重要風向球，持續牽動台廠供應鏈投資情緒與股價表現。

元大投顧認為，台股在資金行情強力簇擁下，近日以超量滾量模式，促使盤中再創歷史新高3萬2042點，指數保持多頭架構未變，惟後續則必須特別留意量價結構，尤其是1月21日的K線呈現天量8993億元大黑棒，當日低點3萬1200點成為中期重要觀察點；但也提醒投資人，由於漲幅實在很大，同時盤面輪動速度快，短線進出操作者手腳也要更快，避免被套牢在高檔。

