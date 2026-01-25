川普威脅對加拿大商品課徵100％關稅 網友樂：黃金又要噴了

美國總統川普發文警告加拿大，若與中國簽訂貿易協議，將對加拿大開徵100%關稅。

（示意圖，路透）



〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日近日對加拿大發出嚴厲警告，要求其不得與中國深化經貿合作，否則將對所有加拿大輸美商品課徵100%的關稅。消息一出，立即在PTT引發熱烈討論，有網友表示「好了啦TACO（亦即川普最後總是退縮）」，但也有網友興奮表示「黃金又要噴了」。



《路透》報導，川普24日在自家社群平台Truth Social發文指出，中國會將加拿大生吞活剝，徹底吞噬，包括摧毀加拿大的企業、社會結構以及整體生活方式。」他更直言威脅：「如果加拿大與中國簽署任何協議，美國將立即對所有自加拿大進口的商品與產品課徵100%關稅。」

卡尼近期訪問中國時，稱中國是「可靠且可預測的夥伴」；稍早於達沃斯世界經濟論壇期間，卡尼也鼓勵歐洲領導人積極尋求來自全球第2大經濟體的投資。

川普則暗示，中國可能試圖利用加拿大規避美國關稅。他寫道：「如果卡尼總理以為能讓加拿大成為中國向美國輸出商品的『轉運港』，那他就大錯特錯了。」

川普發文一出，引發PTT網友熱議，有網友不看好，稱「好了啦TACO」、「明天就轉彎了」、「中國歐洲當前例 關稅戰要失效了」、「有中國在 笑你不敢」、「要騙人數字也設小一點」、「加拿大應該麻痺了吧」、「卡尼最近很硬，發表的談話都不屑美國」、「美國繼續威脅，加拿大更堅定走自己的路」等。



也有網友看好貴金屬價格將因此大漲，稱「黃金又要噴了，真的是早買早享受。」、「難怪貴金屬暴漲」、「關稅100趴（X）、關稅100趴（X）」、「金銀戰隊：一時炒一時爽，一直炒一直爽！」、「金價上看6000、銀價上看150」等。

