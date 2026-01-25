台北國際電玩展29日登場 智冠、網龍、昱泉、大宇資、網銀齊參展

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）1月29日即將登場!（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）1月29日即將登場!國內遊戲大廠包括智冠（5478）、網龍（3083）、昱泉（6169）、大宇資（6111）、網銀等齊參展，主辦單位台北電腦公會則表示，此次匯集來自26個國家地區、399家業者，展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平台的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等共計逾500款遊戲。

去年台北國際電玩展吸引滿滿人潮。（資料照）

TGS每年幾乎在寒假期間、過年前舉行，今年商務區與同期舉辦的亞太遊戲高峰會則移師1樓I區擴大舉辦，其中商務區有國內上市櫃公司、海外遊戲等超過百家業者共襄盛舉，現已有超過35國家地區、逾千名國際參觀者透過商務媒合系統線上交流；至於玩家最關注、連續4年參展的日本任天堂，此次規劃更具規模、多種體驗內容，包含《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》以及「Nintendo Today!」等，並舉辦角色見面會，還會展出多款由軟體廠商發行、包含尚未上市的遊戲作品。

請繼續往下閱讀...

除了遊戲外，TGS此次特別規畫多家電競硬體及周邊廠商一起參展，包括三井3C、Nintendo Switch 2 銷售區、PlayStation by Acer gaming、LOGITECH G 電競周邊、Sandisk、SD Association、MOZA Racing、株式會社 HORI、富雷迅、FLYDIGI 飛智、Brook Gaming、狐鐳電競、Auryn、GENKI，將推出最新商品與展場限定優惠價，TGS官方商店也推出2026全新商品與周邊，一次讓玩家盡情採購。

TGS官方也指出，玩家除能夠盡情體驗各種體驗、參加多元的舞台活動、購入展場限量周邊，還有機會將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation®5 （Slim） 數位版、Steam Deck 512GB等超夯主機免費帶回家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法