英特爾陷翻盤困境 彭博：對手台積電卻已在美國大興土木

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國總統川普承諾注資近90億美元以來，英特爾股價不到5個月飆漲120%，但在黯淡的財測出爐後，英特爾股價23日一口氣暴跌17%，在英特爾下一代製程14A仍苦無客戶同時，最大競爭對手台積電卻投入大量資金，在美國大興土木，彭博報導，英特爾追求的目標，包括建新廠，台積電其實已達成。

投資人希望從財測上看到，英特爾嚴重虧損的代工業務已取得長足改善，或從人工智慧熱潮（AI）獲利的證據，結果發現英特爾的困境一覽無遺顯露。

英特爾下一代製程14A仍沒有客戶，英特爾面臨先有雞或先有蛋的兩難：在有客戶之前，英特爾暫緩投資新廠，而這又推遲開發進度。與此同時，最大競爭對手台積電卻投入大量資金，在美國建新廠。

「顧問資本管理」（Advisors Capital Management）投資組合經理費尼（JoAnne Feeney）也說，「客戶除非確認可交付的製程，否則不會鎖定合作；如果與某個製造夥伴合作，就必須知道供應會到位，這真的是雞生蛋、蛋生雞的問題」。

英特爾沒有成功推出適用先進運算的晶片，因此未能分得AI革命的一杯羹，而為了減少虧損，該公司汰除生產舊款資料中心CPU（中央處理器）的設備，結果去年下半年，OpenAI、亞馬遜雲端服務與Google開始了解，生成式AI模型的佈署需要更多CPU，於是突然間，數千筆CPU訂單湧入英特爾，但因停產，英特爾只能以庫存應急，無法滿足需求。英特爾進退失據、錯失良機。

彭博報導，儘管英特爾扭轉局勢能否成功，可能還需要數季才能釐清，但英特爾追求的目標，台積電已達成，這包括在美國建廠。根據近期達成的台美貿易協議，台積電計畫再投資1000億美元，於2030年中期之前，在亞利桑那州興建12座先進代工與封裝廠。

此外，依據該協議，投資美國的公司將獲得未來可能的晶片關稅豁免，進口其美國產能2.5倍的半導體，該關稅豁免降低了英特爾產品在美國市場的吸引力。

英特爾的18A製程已從其亞利桑那與奧勒岡廠向客戶出貨，該公司在俄亥俄州獲得晶片法補助的投資計畫則一再延宕，在22日的財測會議上甚至隻字未提，這項規模超過280億美元的計畫，原本預定去年投產，但英特爾現在預期要到2030年才可能營運。

