開過百款車專家給評：性價比最高3款車2日系大勝 最差英美2款簡直是噩夢

〔財經頻道／綜合報導〕市面上車型和配置琳瑯滿目，選擇一輛物有所值的車並非易事。選錯車會讓你陷入無底洞，維修費用、油耗以及難以收回投資的困境，都會不斷消耗你的儲蓄。但如果選對了車，就能享受多年經濟實惠的保養、出色的燃油經濟性和較高的轉售價值。

Gobankingrates採訪汽車行業專家、AutoInsurance.org的瑪蘭妮穆森（Melanie Musson），她駕駛過數百款車型，請她談談她認為性價比最高的三款車型，以及性價比最低的兩款車型。

性價比最高車型：

1. Honda（本田） Civic

Honda Civic是一款小型轎車，燃油效率極佳，搭載1.5升渦輪增壓引擎的車型，其EPA綜合油耗最高可達36英里/加侖。 2025年Honda（本田） Civic基本款的廠商建議零售價為25445美元起。

別被它小巧的車身尺寸所迷惑，思域精心設計的內部空間為乘客和貨物提供了充足的空間。它擁有很高的二手車殘值和低廉的維護成本，對於那些尋求可靠且經濟的車輛的人來說，是一個明智的選擇。「即使行駛里程很高，它們也很少出現問題」穆森說：「它們價格實惠，卻擁有豪華的品質。」

2. Honda Odyssey

如果您正在尋找一款MPV，Honda Odyssey絕對是您的理想之選。寬敞的內部空間可舒適容納多達八名乘客，強勁的V6引擎動力輸出平順，同時還能實現令人滿意的綜合油耗22英里/加侖。起價為43715美元，只需定期保養，即可行駛超過20萬英里。「Honda Civic和Honda Odyssey這兩款車型，是最可靠的車輛」，穆森表示，「它們的安全性能讓你感到安心。」

3. Subaru（速霸陸） Outback

Subaru Outback是一款堅固耐用的中型SUV，配備全時四驅系統，綜合油耗為29英里/加侖，燃油經濟性出色。寬敞的內部空間可容納大量貨物。Subaru Outback也以其耐用性而聞名，只要保養得當，行駛里程超過20萬英里不成問題。

「Subaru Outback物超所值」，穆森表示，全時四輪驅動是標配，很難找到比它更好的選擇。內飾設計出色，操作便捷。它們非常耐用，能夠提供多年的可靠服務。

性價比最差兩車型：

1. Land Rover（荒原路華） Range Rover

穆森認為，另一個最糟糕的購車選擇是Land Rover Range Rover。雖然它們的外觀確實時尚，但她表示，它們的維護和保養簡直是噩夢。

「它們的起價很高，所以你會期望它們可靠」，穆森說：「但事實並非如此。它們是可靠性最差的車輛之一，而且當零件開始出現故障時，會讓人非常沮喪。」2025年車型的起售價為11萬2250美元。對大多數買家來說，這些豪華SUV並不值得付出如此大的經濟代價。

2. Ford（福特） Focus

Ford Focus長期以來一直是預算有限的購車者的熱門選擇。但福特最近已經停產Focus。你或許會想買一輛二手車，這樣可能更划算。但即使價格合適，二手車的性能也始終不盡人意。其中一個主要問題就是可靠性差。

「別買福特Focus」穆森說：「它本來就是一輛經濟型車，所以至少買的時候不會花太多錢。但是，這種車毛病很多，比如車窗電子裝置經常失靈，行駛噪音也很大。」

你或許能以很優惠的價格買到心儀的商品，但由於維修費用高昂且轉售價值低，因此這並不是一個好的選擇。

