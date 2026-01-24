Costco會員可能忽略的省錢奇招 這1項跟台灣有關超意外

外媒指出，經常在 Costco 購物，一定已經體會到省錢和買到物美價廉商品的樂趣，但可能忽略其他更明智的理財方法。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如果您經常在 Costco 購物，一定已經體會到省錢和買到物美價廉商品的樂趣，但你可能忽略了一些其他更明智的理財方法。外媒《Financebuzz》24日整理一份Costco會員應該知道的省錢奇招，其中一項竟然與台灣汽車保險有關，可以幫你把辛苦賺來的錢花得更值得。

《Financebuzz》列出Costco會員應該知道的省錢奇招如下：

1、您可能不知道的Costco會員專屬福利：例如，Costco 已更新營業時間，為高級會員提供特定日期的提前購物服務。現在您可以比其他會員提前一小時開始購物；或者在指定的 Costco 門市和 Costco.com 購買電影票，會員還可享有專屬價格；在 Costco 購買和安裝新輪胎具有長遠優勢。

2、亞馬遜Prime會員專屬：立即獲得價值150美元的亞馬遜禮品卡。

3、在台北市開車，建議點選這個工具，只需點擊幾下就能幫你查看你的車險是否過高。

4、如果您是 Costco 會員，請申請 Costco Anywhere Visa 卡。使用花旗銀行的這張信用卡，可以透過日常消費賺取數百美元的現金回饋。

5、Chase Freedom Unlimited開戶後三個月內消費滿 500 美元， 即可 獲得 200 美元獎勵。這是 Chase 提供的超值優惠，不要錯過。

6、擺脫2萬美元或更多的卡債：如果因信用卡、醫療帳單、催收欠款或個人貸款而負債超過 2 萬美元，TurboDebt 3的客服人員或許能夠協助您將債務合併為一筆較低的月付。最棒的是什麼，債務清償前無需支付任何費用。

7、用黃金分散投資辛苦積蓄的退休儲蓄：美國黃金局 （US Gold Bureau） 致力於幫助美國人透過貴金屬投資獲得更穩定的退休保障。他們提供從實體黃金到黃金白銀個人退休帳戶 （IRA） 等多種選擇。

8、確保您始終在 Costco 獲得最優惠的價格：每家 Costco 門市大約有 4000 種商品，這使得他們能夠大量進貨，從而將節省下來的成本回饋給顧客。您可以在 Costco.com 上找到更多商品，該網站還提供僅限線上購買的優惠。

9、網上購物時，別再多付錢了：網上購物有很多好處，非常方便，但找到最優惠的價格卻很費時。與其費力尋找優惠券代碼，或者打開無數個瀏覽器標籤頁比較價格，不如試試Capital One Shopping。

