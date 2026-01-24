Costco電視機頻繁被退貨驚人原因曝 明星品牌吞苦水

Costco電視退貨如此之多的另一個顯而易見原因，是其過於寬鬆的退貨政策。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕說到電子產品，像Costco這樣的商店出售眾多消費性電子產品，包括來自市面上一些最可靠品牌的智慧電視。三星、海信和TCL等製造商以其智慧電視的畫質而聞名，消費者可以在Costco找到許多OLED、QLED和傳統LED-LCD電視。話雖如此，電視機也恰好是這家零售商退貨率最高的商品之一。

為什麼電視機是Costco退貨率最高的商品之一，美媒bgr指出，買後後悔往往令人難以接受，那些無法克服「我不該買」心理障礙的人很可能佔了Costco退貨庫存的一部分。但Costco電視退貨如此之多的另一個顯而易見的原因，是其過於寬鬆的退貨政策。

請繼續往下閱讀...

Costco會員有長達90天的退貨期，可退回電視、家電和其他電子產品。可以肯定的是，有人會想：「超級盃快到了，我要買一台超大的4K電視，好好享受比賽，看完之後再退貨。」

Costco的退貨政策如此寬鬆，消費者可能更願意購買價格較高的商品，因為他們知道這只是暫時的。Costco還提供大尺寸電視的送貨上門和退貨取貨服務，這樣，買家就不用自己費力地把75英寸的電視搬來搬去了。

人們在購買電視時也會有些常犯的錯誤，這些錯誤會導致Costco退貨：例如，買家可能沒有正確測量觀看空間，導致電視太大或太小。

還有一些膽大妄為的人，買了一台巨型電視，試圖把包裝盒塞進小轎車的後座；這根本不可能，而且很可能導致螢幕破裂或損壞。

智慧電視的設定也可能讓人頭疼，尤其是對於那些習慣了有線電視和偶爾玩電子遊戲的家庭來說。一旦安裝遇到困難，消費者可能會覺得這台新電視太複雜，不願意繼續折騰下去。

有些人在商店裡被4K OLED電視迷住，卻發現它亮度不夠，無法滿足自家光線充足的客廳需求的消費者。很多時候，選擇合適的電視類型甚至比選擇品牌或型號更重要。

在Costco購買電子產品是把最新、最潮的電子產品帶回家的便捷方式。不可否認，該公司的退貨政策也是一大亮點，尤其對於電視等大型電子產品。畢竟，有長達三個月的時間來決定是否保留98吋的QLED電視，這絕對比Best Buy等賣場大多數顧客只能享受的15天退貨期要好得多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法