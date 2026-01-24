自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

這國榴槤價格崩跌超過87％ 中國、新加坡害的？吃A級貓山王榴槤撿便宜

2026/01/24 20:21

對於榴槤愛好者來說，現在是享用價格實惠的貓山王榴槤的最佳時機。預計這種情況會持續到農曆新年。（法新社）對於榴槤愛好者來說，現在是享用價格實惠的貓山王榴槤的最佳時機。預計這種情況會持續到農曆新年。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞近期榴槤供應過剩，導致當地價格下跌，甚至包括備受推崇的貓山王榴槤，跌幅高達超過87.5%，這是由於出口級製品不符合國際標準造成的。

聯邦農業行銷局 （FAMA） 食品安全和營運副局長費薩爾·伊斯瓦爾迪·伊斯梅爾（Faisal Iswardi Ismail）表示，供應過剩也是由於一些較新的果園生產質量較低的品種如貓山王榴槤所致。

伊斯梅爾告訴國家通訊社馬新社，這些水果不符合中國和新加坡等主要市場的出口標準。

價格暴跌迫使一些果農直接從果園向消費者銷售蘋果，繞過中間商，以維持生計。

根據《星洲日報》報導，榴槤過剩主要是由於產量增加，而當地對水果的需求依然強勁。

FAMA機構指出，價格壓力主要集中在C級（較低品質）榴槤上，而不是A級（最高品質）FAMA。

FAMA表示，他們已介入支持農民，收購受影響村莊的榴槤，並將它們送到專門的工廠加工成榴槤醬和榴槤漿。

當地媒體早前報導稱，由於供應過剩，貓山王的價格已從去年5月至8月主要收穫季的每公斤60至80令吉跌至當前每公斤10令吉（2.4美元），甚至在某些地方更低。

「對於榴槤愛好者來說，現在是享用價格實惠的貓山王榴槤的最佳時機。預計這種情況會持續到農曆新年」，伊斯梅爾說。「等到5月份新一季榴槤上市時，價格可能會恢復正常。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財