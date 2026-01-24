這國榴槤價格崩跌超過87％ 中國、新加坡害的？吃A級貓山王榴槤撿便宜

對於榴槤愛好者來說，現在是享用價格實惠的貓山王榴槤的最佳時機。預計這種情況會持續到農曆新年。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞近期榴槤供應過剩，導致當地價格下跌，甚至包括備受推崇的貓山王榴槤，跌幅高達超過87.5%，這是由於出口級製品不符合國際標準造成的。

聯邦農業行銷局 （FAMA） 食品安全和營運副局長費薩爾·伊斯瓦爾迪·伊斯梅爾（Faisal Iswardi Ismail）表示，供應過剩也是由於一些較新的果園生產質量較低的品種如貓山王榴槤所致。

伊斯梅爾告訴國家通訊社馬新社，這些水果不符合中國和新加坡等主要市場的出口標準。

價格暴跌迫使一些果農直接從果園向消費者銷售蘋果，繞過中間商，以維持生計。

根據《星洲日報》報導，榴槤過剩主要是由於產量增加，而當地對水果的需求依然強勁。

FAMA機構指出，價格壓力主要集中在C級（較低品質）榴槤上，而不是A級（最高品質）FAMA。

FAMA表示，他們已介入支持農民，收購受影響村莊的榴槤，並將它們送到專門的工廠加工成榴槤醬和榴槤漿。

當地媒體早前報導稱，由於供應過剩，貓山王的價格已從去年5月至8月主要收穫季的每公斤60至80令吉跌至當前每公斤10令吉（2.4美元），甚至在某些地方更低。

「對於榴槤愛好者來說，現在是享用價格實惠的貓山王榴槤的最佳時機。預計這種情況會持續到農曆新年」，伊斯梅爾說。「等到5月份新一季榴槤上市時，價格可能會恢復正常。」

