不是文具也不是收納！日本無印良品熱銷榜「這類」商品包辦9席

2026/01/24 18:51

日本MUJI公布2025年熱賣商品TOP10，光是食品類就佔了9席。（翻攝自官網）日本MUJI公布2025年熱賣商品TOP10，光是食品類就佔了9席。（翻攝自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本無印良品（MUJI）向來以簡約家居雜貨聞名，但根據其公布的年度熱銷排行榜，可以觀察到品牌在日本市場的消費結構已出現轉向，「食品類」商品正快速崛起，成為帶動來客數與業績的核心引擎。

在日本，走進無印良品卻真正讓消費者掏錢的，已不再只是中性筆或收納盒，近年日本消費者的無印良品消費行為出現明顯變化，進店動機與回購理由，正高度集中於能立即融入日常生活的食品品項。

根據日本無印良品公布的「2025年人氣商品排行榜」，統計2025年1月至10月日本全國門市與官方線上商店的銷售數據，前10名商品中，食品類一口氣包辦9個席次，僅第3名為保養品「發酵導入美容液」。這份榜單也被日本媒體形容為無印良品在日本，已不只是生活雜貨品牌，而是日常飲食的一部分。

榮登2025年綜合榜冠軍的，是「異國咖哩速食包-奶油口味雞肉」。這款自2009年推出、歷經多次改良的商品，以溫和辣度平衡濃郁奶油香，成為許多家庭長期囤貨的選項，也被視為無印咖哩的代表。

排名第2的「燉煮牛五花咖哩」則以300g大份量、香料層次更強，對應的是日本消費者「在家也想吃到專門店等級咖哩」的需求。日本媒體分析，咖哩系列的成功，關鍵在於口味穩定、價格合理，加上便利性極高，使其成為高度重複購買的日常主食。

除了咖哩，零食與甜點同樣撐起榜單半邊天。其中，「不揃い（無選別）」年輪蛋糕系列表現尤為亮眼。「不揃い」並非品質不良，而是外型略有差異，藉此減少食材浪費、降低價格。這樣的商品邏輯，恰好切中現今消費者對環保、高 CP 值、口味多樣的偏好。

此外，從地瓜糖蜜條、甜菜糖餅乾，到海苔米菓與豆乳豆渣小饅頭，榜單中的零食多半風味樸實、價格親民，卻極具日常黏著度。日本媒體也指出，從2025年的排行榜可窺見，無印良品在日本消費者心中的定位，正在被食品重新定義，這種高頻、低門檻的消費型態，也讓食品成為支撐品牌來客數與營收穩定度的關鍵。

【日本MUJI2025年熱賣排行榜】

第1名：異國咖哩速食包-奶油口味雞肉

第2名：異國咖哩速食包-燉煮牛五花

第3名：發酵導入美容液

第4名：地瓜條

第5名：甜菜糖餅乾

第6名：無選別 香蕉年輪蛋糕

第7名：海苔米菓

第8名：豆乳與豆渣小饅頭

第9 名：大袋裝 雞汁風味迷你拉麵

第10名：無選別 宇治抹茶年輪蛋糕

