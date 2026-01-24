義大利百年香氛110週年紀念之作 獨特素材台灣僅「限額35瓶」

LVMH集團旗下義大利香氛品牌Acqua di Parma迎來110週年，推全球限定「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」，台灣配額35瓶。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕創立於1916年的義大利百年香氛品牌Acqua di Parma，其創辦人義大利男爵Carlo Manani在遊歷巴黎、倫敦與紐約期間，對故鄉帕爾瑪的陽光氣息愈發思念，於是將這份對家鄉的熱愛濃縮進香氣中，誕生了至今仍被視為經典的「Colonia克羅尼亞古龍水」，為品牌奠定鮮明而優雅的義式風格。

Colonia系列自問世以來，以清新而現代的氣息深受名流雅士青睞，包括傳奇影星奧黛麗・赫本與足球巨星貝克漢，皆為其愛用者。這款香氛不僅成為品牌的象徵，也完整詮釋Acqua di Parma倡導的「義式生活藝術（Arte di Vivere）」，一種結合品味、工藝與生活美學的精神核心。

隨著品牌版圖持續擴展，產品線亦橫跨香氛、居家生活、皮件與藝術設計等領域；2001年加入 LVMH集團後，進一步強化其在全球高端香氛市場中的地位。

今年，Acqua di Parma迎來品牌創立、同時也是首款香水Colonia問世的110週年里程碑。為此，品牌特別邀請調香師Alexis Dadier打造全球限量之作「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」，定價1萬1200元（100ml ）。

作品在延續Colonia經典柑橘調靈魂的同時，更選用來自2024年馬達加斯加諾西貝島豐收季的白色依蘭依蘭作為核心香材。得天獨厚的氣候條件，讓該年份的依蘭依蘭展現出明亮且層次豐富的香氣，揉合細膩果香與溫潤辛香底蘊，襯托柑橘調的清新輪廓。

由於香材產量受限於氣候與收成條件，此款香氛全球僅能限量生產，台灣市場更僅分配35瓶，極具稀有性與收藏價值。在設計上，限量香水瓶身以建築感的階梯曲線為靈感，背後標籤細緻標示香調組成；外盒則延續品牌標誌性的亮黃色圓帽盒設計，搭配金色封蠟印章，特別註記 2024 年依蘭依蘭的非凡收成與 110 週年紀念意義，完整體現其作為紀念典藏之作的珍稀地位。

